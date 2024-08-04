Суд в США возобновит рассмотрение дела против Трампа о штурме Капитолия

Рассмотрение дела было приостановлено с конца 2023-го из-за решения вопроса о том, есть ли у Трампа как у экс-президента уголовный иммунитет. На новом слушании будет изучено, какие обвинения в его адрес останутся в силе

Дональд Трамп (Фото: Umit Bektas / Reuters)

В США возобновятся слушания по делу о попытке экс-президента Дональда Трампа отменить его поражение на выборах 2020-го, новое заседание суда назначено на 16 августа, передает Reuters со ссылкой на судебный документ.

Рассмотрение дела было приостановлено почти на восемь месяцев с декабря прошлого года в связи с изучением вопроса, имеет ли Трамп право на иммунитет от уголовного преследования как глава государства.

Предполагается, что суд на новом слушании рассмотрит вопрос, какие из обвинений в адрес Трампа могут быть предметом дальнейшего судебного процесса, а какие связаны с его официальными действиями и значит, согласно июльскому решению Верховного суда, должны быть отклонены.

Чуть более месяца назад Верховный суд США постановил, что «бывший президент имеет определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания в должности». Таким образом, было пересмотрено февральское решение федерального апелляционного суда, согласно которому «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом» и потому он не имеет иммунитета, который был бы ему положен как занимавшему президентский пост.

Возобновленное судебное преследование касается событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа атаковали Капитолий. Против него ведется еще один процесс в связи с выборами 2020 года — о попытке Трампа и его приближенных отменить его поражение в штате Джорджия.

Помимо этого, рассматриваются еще два дела: Трампа обвиняют в подлоге финансовой документации (дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс) и в хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По первому суд должен был вынести решение 11 июля, после того как присяжные признали Трампа виновным, но вынесение вердикта отложили до 18 сентября — после решения Верховного суда об уголовном иммунитете Трампа. По второму суд во Флориде в июле счел назначение специального прокурора Джека Смита и в связи с этим закрыл дело, Смит обжаловал это решение.