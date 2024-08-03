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Выборы президента США ,  
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WP узнала о секретном расследовании связи Трампа с «любимым диктатором»

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Выборы президента США
Президент Египта в 2016-м пытался отправить Трампу деньги для победы на выборах, узнала разведка США. Когда тот выиграл, его назначенцы помешали расследованию. Трамп затем помогал Египту и расхваливал лидера страны
Абдель Фатах ас-Сиси и&nbsp;Дональд Трамп
Абдель Фатах ас-Сиси и Дональд Трамп (Фото: Olivier Douliery / Getty Images)

ФБР вело секретное расследование против Дональда Трампа, подозревая его в незаконном получении $10 млн от властей Египта на предвыборную кампанию 2016 года, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Следствие началось в 2017 году, когда американская разведка узнала о попытке египетского президента Абделя Фатаха ас-Сиси выделить Трампу $10 млн для победы на выборах. Минюст попытался выяснить, перевели ли египетские власти деньги, что стало бы нарушением закона, запрещающего кандидатам в президенты принимать финансовую поддержку из-за рубежа. Кроме того, следователи пытались выяснить, была ли связь между этими деньгами и теми $10 млн, которые Трамп влил в финансовую кампанию в последние дни перед голосованием.

Шансов установить истину мало. Спустя несколько месяцев после победы Трампа работа сотрудников ФБР оказалась заблокирована вышестоящими лицами в Минюсте. К 2019-му расследование зашло в тупик, поскольку ФБР не позволили получить необходимые документы и побеседовать с потенциальными свидетелями. Назначенный Трампом генпрокурор Уильям Барр выразил сомнение, что для продолжения расследования есть достаточные основания.

«Президент Трамп никогда не получал ни копейки от Египта», — сказал WP пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

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Дональд Трамп

Во время президентства Трампа внешняя политика США стала более лояльной к Египту. Это произошло, несмотря на данные об убийствах, совершаемых сотрудниками правительственных органов, пытках, суровых условиях содержания в тюрьмах и другие нарушения прав человека, которые перечислил Госдепартамент США. Кроме того, были приняты поправки к Конституции, которые позволили президенту Египта переизбираться несколько раз.

В 2018 году Госдепартамент разблокировал выделение Египту $195 млн военной помощи, которую прежде не стали отправлять из-за нарушений прав человека. Затем Каиру отправили еще $1,2 млрд военной помощи.

Осенью 2019 года Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором». По данным Wall Street Journal, тот крикнул эту фразу, когда ожидал египетского коллегу, — это было шуткой, но присутствующие американские и египетские чиновники встретили ее ошеломленным молчанием.

«Мы очень хорошо поняли друг друга. Он очень жесткий человек, я вам это скажу. Но он также хороший человек, и он проделал фантастическую работу в Египте», — сказал Трамп на встрече с Абделем Фатахом ас-Сиси.

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Дональд Трамп ФБР Египет Абдель Фаттах ас-Сиси предвыборная кампания
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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