Спецпрокурор обжаловал закрытие дела против Трампа о секретных документах

Обвинитель обжаловал решение от 15 июля, которым федеральный судья закрыла дело против Трампа на основании незаконности назначения спецпрокурора. Решение не касалось сути обвинений, поэтому дело может быть возобновлено

Спецпрокурор США Джек Смит обжаловал решение федерального суда Южного округа штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами против кандидата в президенты страны и экс-главы государства Дональда Трампа, следует из соответствующего уведомления.

«Соединенные Штаты Америки настоящим уведомляют, что подают апелляцию в Апелляционный суд США на постановление <…> от 15 июля 2024 года», — сказано в документе.

Жалобу будет рассматривать Апелляционный суд 11-го округа США в Атланте. Он рассматривает апелляции на решения, вынесенные федеральными судами нескольких штатов, в том числе Флориды.

Смит обжаловал решение, вынесенное федеральным судьей Флориды Эйлин Кэннон, которая 15 июля закрыла дело в отношении Трампу. Дело было закрыто, поскольку суд счел назначение специального прокурора в лице Смита неконституционным.

Из постановления следовало, что работа Смита финансировалась из средств казначейства без разрешения на то закона. «Есть ли в Своде законов Соединенных Штатов закон, который разрешает назначение специального прокурора Смита для проведения этого судебного преследования? После тщательного изучения этого основополагающего вопроса ответ — нет», — говорилось в нем.

На основании незаконности назначения спецпрокурора возбуждение дела оспаривала защита Трампа. CNN назвал эту тактику рискованной, отметив, как в других случаях суды принимали решения в пользу продолжения работы спецпрокуроров. Решение не основано на сути обвинений, поэтому дело может быть возбуждено снова.

После того, как суд во Флориде вынес решение, Трамп призвал закрыть и другие дела против него. Экс-президента обвиняют во вмешательстве в выборы в связи с событиями в Капитолии в январе 2021 года, в попытке отменить поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия, а также в подлоге финансовой документации (дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс). Решение по последнему должны были вынести 11 июля после того как присяжные признали Трампа виновным. Однако вынесение вердикта отложили до 18 сентября.