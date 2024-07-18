Спецпрокурор обжаловал закрытие дела против Трампа о секретных документах
Спецпрокурор США Джек Смит обжаловал решение федерального суда Южного округа штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами против кандидата в президенты страны и экс-главы государства Дональда Трампа, следует из соответствующего уведомления.
«Соединенные Штаты Америки настоящим уведомляют, что подают апелляцию в Апелляционный суд США на постановление <…> от 15 июля 2024 года», — сказано в документе.
Жалобу будет рассматривать Апелляционный суд 11-го округа США в Атланте. Он рассматривает апелляции на решения, вынесенные федеральными судами нескольких штатов, в том числе Флориды.
Смит обжаловал решение, вынесенное федеральным судьей Флориды Эйлин Кэннон, которая 15 июля закрыла дело в отношении Трампу. Дело было закрыто, поскольку суд счел назначение специального прокурора в лице Смита неконституционным.
Из постановления следовало, что работа Смита финансировалась из средств казначейства без разрешения на то закона. «Есть ли в Своде законов Соединенных Штатов закон, который разрешает назначение специального прокурора Смита для проведения этого судебного преследования? После тщательного изучения этого основополагающего вопроса ответ — нет», — говорилось в нем.
На основании незаконности назначения спецпрокурора возбуждение дела оспаривала защита Трампа. CNN назвал эту тактику рискованной, отметив, как в других случаях суды принимали решения в пользу продолжения работы спецпрокуроров. Решение не основано на сути обвинений, поэтому дело может быть возбуждено снова.
После того, как суд во Флориде вынес решение, Трамп призвал закрыть и другие дела против него. Экс-президента обвиняют во вмешательстве в выборы в связи с событиями в Капитолии в январе 2021 года, в попытке отменить поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия, а также в подлоге финансовой документации (дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс). Решение по последнему должны были вынести 11 июля после того как присяжные признали Трампа виновным. Однако вынесение вердикта отложили до 18 сентября.
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