Израиль подвергся ракетной атаке со стороны границы с Ливаном
В северной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ). Издание Ynet сообщает, что «десятки ракет» выпущены по Галилее (область на севере страны возле границы с Ливаном). Оно также публикует видео перехвата ракет в западной Галилее.
Ynet отмечает, что сирены тревоги звучат в населенных пунктах Ханита, Шломи, Мецова, Рош-Ханикра, Бецет, Лиман и в промышленной зоне Ачзив Мило.
Lebanon 24 публикует фотографию запуска ракет, отмечая, что они запущены из Ливана. Ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за удар и заявила, что «удар нанесен в ответ на налеты израильских ВВС на населенные пункты Кфар-Кила и Шамаа, где погибли мирные жители».
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