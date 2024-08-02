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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Турция объявила однодневный траур в связи с гибелью Хании. Глава политбюро ХАМАС погиб в результате прямого попадания ракеты в Тегеране

Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре
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Главу политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Ханию похоронили на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи, передает Al Jazeera.

Люди собрались для молитвы перед похоронами в мечети имама Мухаммада ибн Абдула аль-Ваххаба в столице Катара, после чего тело Хании перевезли в Лусаил.

Поминальные мероприятия также проходят в таких странах, как Турция, Ливан, Йемен, Пакистан, Малайзия и Индонезия, сообщил телеканал. В связи с гибелью Хании на 2 августа турецкие власти объявили однодневный траур.

Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре

Глава политбюро ХАМАС приехал в Тегеран на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана, она состоялась 30 июля. На следующий день стало известно о его гибели. По данным источников Al Hadath и Al Arabiya, Хания и его телохранитель погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в столице Ирана. The New York Times писала, что в здании сработало взрывное устройство.

В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Исмаила Хании
Политика
Фото:Alaa al-Marjani / Reuters

Иран и ХАМАС обвинили в убийстве Хании Израиль. The Times of Israel сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запретил министрам давать комментарии по этому поводу. При этом израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху заявил, что убийство Хании — это «правильный способ очистить мир от этой грязи». Также 30 июля Израиль отмечал, что нанес удар по Бейруту, в результате которого, по данным израильских военных, погиб один из высокопоставленных командиров проиранской шиитской группировки «Хезболла» Фуад Шукр.

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