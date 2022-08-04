Песков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят Карабах и проблему с зерном

Президенты России и Турции встретятся в Сочи 5 августа. Переговоры в основном будут посвящены двухсторонним вопросам, но президенты, возможно, затронут и другие темы, в том числе обострение в Нагорном Карабахе, пояснил Песков

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят ряд проблем, в том числе выполнение соглашения о вывозе зерна из украинских портов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не исключил, что разговор может зайти и о последнем обострении ситуации в Нагорном Карабахе. Допустил он и телефонный разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но отметил, что в графике президента «пока нет такого контакта». «Но он может быть проведен оперативно», — добавил Песков.

«Во-первых, это все-таки двухсторонний визит, о нем условились в Тегеране два президента в развитие тех обсуждений, которые имели место в Тегеране. Прежде всего, это различные измерения наших двухсторонних отношений — торгово-экономическое взаимодействие, обсуждение региональных конфликтов, обмен мнениями по украинским и сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов. Будет обмен мнениями о том, как прошел первый рейс с зерном из Одессы. Это хорошая возможность оценить эффективность работы того механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям. Ну и много других вопросов на повестке дня», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, соглашение по зерну — это «хороший пример того, что сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон».

Азербайджан 3 августа провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие». Баку требует демилитаризации территории непризнанного Нагорного Карабаха, где дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Во время операции были взяты под контроль несколько «важных господствующих высот» и уничтожены позиции «незаконных армянских вооруженных формирований», нанесен авиаудар по воинской части, отметили в Минобороны Азербайджана.

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Власти Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели двух военнослужащих-контрактников и ранении еще 14, в регионе объявили частичную мобилизацию. В Ереване заверили, что армянских военных в Нагорном Карабахе нет.

В Минобороны России сообщили, что миротворческий контингент в Нагорном Карабахе зафиксировал нарушение Азербайджаном режима прекращения огня и вместе с Баку и Ереваном пытается стабилизировать ситуацию.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что события в Нагорном Карабахе «вызывают вопросы» к работе российских миротворцев в регионе. Среди этих событий премьер перечислил «захват Азербайджаном» ряда территорий в Нагорном Карабахе, в том числе сел Хцаберд и Хин Тагер в 2020 году и села Парух в 2022 году. По его словам, то, что эти события происходили «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев», а также «постоянные и усиливающиеся» нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения Армения считает «просто неприемлемыми».