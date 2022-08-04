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Медведев назвал поездку Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией»

Нэнси Пелоси в парламенте Тайваня
Нэнси Пелоси в парламенте Тайваня (Фото: Ann Wang / Reuters)

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, которая подрывает международную безопасность в Азии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Эта поездка — явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей», — сказал Медведев.

По словам Медведева, власти США сыграли у Китая на нервах. «Использовалась совершенно двусмысленная риторика. Да, мы за единый Китай, но — в то же время — мы за демократию, против автократии, а США будут «поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое государство», — отметил зампредседателя Совбеза.

Медведев сочинил «экзистенциальную сказку» после визита Пелоси на Тайвань
Политика
Нэнси Пелоси

Спецборт Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

В ответ на визит Китай начал масштабные военные учения в акватории Тайваня. МИД КНР выразил решительный протест и заявил, что поездка Пелоси «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе». 

В Кремле сочли поездку Пелоси провокационной и ведущей к нарастанию напряженности.

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В день визита Медведев отреагировал в своем Telegram-канале, сочинив «экзистенциальную сказку» про старика, старуху и рыбку. Сказка Медведева повествует о старике, который любит «забрасывать невод» у соседей и знакомых, однако на поимку «золотой рыбки» в дальних морях он отправляет старуху. 

Но когда старуха потребовала у моря эту рыбку, море «вздыбилось», в нем появились вместе с золотой рыбкой «рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот», «свирепые, страшные», которые «вот-вот растерзают» старуху. Она «испужалась» и вернулась назад ни с чем — а там ее ожидал старик и «разбитое корыто».

Медведев отметил, что сказка еще не окончена. 

Теги
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