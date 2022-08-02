Медведев сочинил «экзистенциальную сказку» после визита Пелоси на Тайвань

В сказке фигурируют старик, старуха и золотая рыбка. Хотя Медведев не конкретизирует, кто является героями его произведения, в нем можно увидеть параллели с ситуацией визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США

Нэнси Пелоси (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после прибытия на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси опубликовал в своем Telegram-канале «Экзистенциальную сказку про старика, старуху и рыбу». В скобках он указал, что это «неПушкин».

Медведев написал, что действие сказки происходит в «большом и богатом царстве», где живут «старик со старухой». Старик-рыбак забрасывает невод «часто у соседей и знакомых», которым это не нравится. Однажды старик пошел «на чужую землю», чтобы поймать «крупную рыбу», но «не своими руками»: он заставлял делать это «нищих рыбаков», которым давал «удочки и сети». «Но не идет рыба», — пишет Медведев.

Тогда старик послал старуху в дальние края, чтобы та поймала там «золотую» рыбку. Но когда старуха потребовала у моря эту рыбку, море «вздыбилось», в нем появились вместе с золотой рыбкой «рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот», «свирепые, страшные», которые «вот-вот растерзают» старуху. Она «испужалась» и вернулась назад ни с чем — а там ее ожидал старик и «разбитое корыто».

Зампред Совбеза предупредил, что на этом «сказочке» «не конец».

Полный текст «сказки» Медведева:

В одном большом и богатом царстве жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу. Долго-долго ловил он рыбу большую и малую, добра наживал и потихоньку из ума выживал. И вот стало изменять ему рыбацкое счастье. В беспамятстве пошел старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причем, как обычно, не своими руками. Стал требовать от нищих рыбаков, чтобы они ему рыбку таскали. А он им удочки и сети поставлял, но сам не ходил в море. Говорил им: «Стар я стал, немощен. Но мне надо много рыбы, чтобы я был доволен вместе со старухой. Нужна мне самая большая рыба! Будете ловить, покуда хоть один из вас в живых останется, на ногах стоять будет, не утопнет в пучине морской». И те дурачины и простофили из дальних краев согласились. Ловят день и ночь для старика и старухи рыбу скользкую и гадов морских разных. Надеются самую большую рыбину вытащить, потешить старика со старухой. Но не идет рыба, хоть и неводы новые, и удочки хитрые. То тина придет, то трава морская. А старик раздухарился пуще прежнего, вспомнил молодость, хочет земным и морским владыкою быть. Но болен уж тяжко, соображает туго, в мыслях путается, спотыкается на ходу. И тогда послал старик свою старуху за тридевять земель в тридесятое царство, ловить рыбку не простую, а золотую. Ориентальную. Чтобы слушалась она их всегда, выполняла их прихоти, откупалась, чем они пожелают. Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы была рыбка у старухи на посылках. Как услышало сине-море такую нелепицу, наглость бесовскую, речи безумные, вздыбилось, вспенилось. Вздулись его сердитые волны, воем страшным завыли. И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку. Стоит, трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе. Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула. И смыло бурной водою жадную старуху — не хозяин она рыбке золотой, не указ она окияну-морю. Возвратилась старуха домой не солоно хлебавши. Глядь — а на берегу сидит ее больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто. Это еще не конец.

Медведев не указал, кто были прототипами его героев. Текст он опубликовал после прибытия на Тайвань Пелоси 2 августа. Ей 82 года, президенту США Джо Байдену — 79 лет. Визит спикера на остров сопровождается ростом напряженности между Пекином и Вашингтоном. Страны стянули к акватории Тайваня военные силы, Китай также объявил о проведении учений и стрельб вблизи острова.

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Пекин считает, что приезд Пелоси стал нарушением принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, является частью Китая, а не отдельной страной. Вашингтон указал, что поездка спикера не является «поводом для кризиса» и соответствует их политике по отношению к острову.