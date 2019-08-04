Советник Джонсона заявил о неспособности парламента помешать выходу из ЕС

Джонсон назвал 31 октября окончательной датой Brexit, даже если Великобритании придется выйти из ЕС без предварительных условий. Советник премьера считает, что возможный вотум недоверия не помешает премьеру сдержать обещание

Доминик Каммингс (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия, уверен советник Джонсона Доминик Каммингс, пишет The Telegraph.

После вступления в должность премьер-министра Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября вне зависимости от обстоятельств. Ранее парламент неоднократно отклонял условия, которые прошлому премьеру, Терезе Мэй, удалось согласовать с Брюсселем.

Палата общин сможет вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания. В таком случае, будут назначены внеочередные выборы. Однако, премьер-министр может назначить голосование на дату после 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.

Как пишет Independent, лидер лейбористов Джереми Корбин ранее говорил, что партия инициирует вотум недоверия «когда это будет уместно».