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Советник Джонсона заявил о неспособности парламента помешать выходу из ЕС
Джонсон назвал 31 октября окончательной датой Brexit, даже если Великобритании придется выйти из ЕС без предварительных условий. Советник премьера считает, что возможный вотум недоверия не помешает премьеру сдержать обещание
Доминик Каммингс (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия, уверен советник Джонсона Доминик Каммингс, пишет The Telegraph.

После вступления в должность премьер-министра Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября вне зависимости от обстоятельств. Ранее парламент неоднократно отклонял условия, которые прошлому премьеру, Терезе Мэй, удалось согласовать с Брюсселем.

Палата общин сможет вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания. В таком случае, будут назначены внеочередные выборы. Однако, премьер-министр может назначить голосование на дату после 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.

Как пишет Independent, лидер лейбористов Джереми Корбин ранее говорил, что партия инициирует вотум недоверия «когда это будет уместно».

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Каммингс был директором кампании «Vote leave», призывавшей граждан Великобритании голосовать за выход из Евросоюза на референдуме в 2016 году. Спустя три года комитет по стандартам и привилегиям палаты общин рекомендовал парламентариям вынести Каммингсу предупреждение за то, что он не явился в комитет на слушания, посвященные использованию фейковых новостей во время кампании.

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Сам Джонсон не исключал, что работа парламента может быть приостановлена в случае «жесткого» сценария Brexit, без сделки с ЕС. Решение покинуть союз новый премьер называл фундаментальным. По его словам, те, кто голосовал за Brexit, хотели, «чтобы их законы принимали те люди, которых они могут избирать и отстранять от должности». Сообщалось, что на информирование населения о выходе из ЕС без сделки Лондон намерен потратить около £100 млн ($121 млн).

Автор: Константин Нагаев
Теги: Великобритания, Brexit, Борис Джонсон, советник
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