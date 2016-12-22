«Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона

«Наполеон, Гитлер и многие другие пытались реализовать планы по объединению Европы, но все заканчивалось трагедией. Евросоюз — это еще одна попытка сделать то же самое, только уже другими методами. Принципиально всему мешает одна проблема, которая заключается в том, что не существует основополагающей идеи насчет того, что должна представлять из себя Европа. Не может быть исключительного авторитета, который признавался бы всеми»
«Мы все обязаны решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение наших связанных с Крымом санкций против России до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские соглашения на востоке Украины остаются без внимания»
«Мы ссоримся исключительно с Кремлем и действующей администрацией. Причина таких коллективных действий (26 марта 2018 года западные страны объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». — РБК) в том, что мир показал сформировавшиеся сомнения и страхи по поводу Кремля.
Россия — это великая страна, но она не может достигать величия такими действиями. Мир говорит о ее типе поведения, об этих бесконечных провокациях: «С нас хватит»
«Сравнение чемпионата мира [по футболу в России] 2018 года с Олимпиадой 1936 года [в гитлеровской Германии], безусловно, верное. Это вызывающая тошноту перспектива — думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться»
«Кто-то играет на пианино, кто-то разгадывает судоку. Кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит ужинать в гости. А я пишу книги»
«Я не верю, что разговор по телефону во время вождения намного опаснее, чем остальные рискованные вещи, которые люди делают, когда их руки свободны, — ковыряние в носу, чтение документов, изучение алфавита, избиение детей и так далее»