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«Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона
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«Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона
Brexit, 20:03
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«Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона
Борис Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании. Самые яркие цитаты одного из самых эксцентричных европейских политиков — в обзоре РБК
О зависти
Фото: Stefan Rousseau / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС
«Нет смысла тратить много моральной или умственной энергии на зависть к очень богатым людям. Они не счастливее остальных — у них просто больше денег. Мы не должны беспокоить себя мыслями о том, почему им хочется больше денег или почему им приятнее находиться в ванных с золотыми кранами. Почему мне, обладателю 20-летней Toyota, должно быть больно от мысли о том, что у кого-то есть новенький Mercedes? Все равно мы все стоим в одних и тех же пробках»
О расширении Евросоюза
Фото: Andrew Parsons / i-Images / ZUMA Wire / ТАСС

«Наполеон, Гитлер и многие другие пытались реализовать планы по объединению Европы, но все заканчивалось трагедией. Евросоюз — это еще одна попытка сделать то же самое, только уже другими методами. Принципиально всему мешает одна проблема, которая заключается в том, что не существует основополагающей идеи насчет того, что должна представлять из себя Европа. Не может быть исключительного авторитета, который признавался бы всеми»

Об антироссийских санкциях
Фото: Sean Dempsey / PA Wire / Press Association Images / ТАСС

«Мы все обязаны решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение наших связанных с Крымом санкций против России до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские соглашения на востоке Украины остаются без внимания»

О массовой высылке российских дипломатов
Фото: Andrew Parsons / Zuma / ТАСС

«Мы ссоримся исключительно с Кремлем и действующей администрацией. Причина таких коллективных действий (26 марта 2018 года западные страны объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». — РБК) в том, что мир показал сформировавшиеся сомнения и страхи по поводу Кремля.

Россия — это великая страна, но она не может достигать величия такими действиями. Мир говорит о ее типе поведения, об этих бесконечных провокациях: «С нас хватит»

О чемпионате мира в России
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

«Сравнение чемпионата мира [по футболу в России] 2018 года с ​Олимпиадой 1936 года [в гитлеровской Германии], безусловно, верное. Это вызывающая тошноту перспектива — думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться»

О голосовании
Фото: Eugene Hoshiko / Reuters
«Голосование за Консервативную партию приведет к тому, что грудь вашей жены станет больше, а также увеличит шансы на то, что у вас появится свой собственный BMW M3»
О своих талантах
Фото: Issei Kato / Reuters

«Кто-то играет на пианино, кто-то разгадывает судоку. Кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит ужинать в гости. А я пишу книги»

О Brexit
Фото: Rob Stothard / Getty Images
«Это похоже на ситуацию, при которой тюремщик оставил открытой дверь тюрьмы и находившиеся внутри нее люди смогли увидеть залитую солнцем землю за ее пределами. Но неожиданно все начали спорить об ужасах мира, который ожидает их снаружи. Но на самом деле это (выход Великобритании из Евросоюза. — РБК.) было бы замечательно. Это сняло бы огромную нагрузку с британского бизнеса»
О поведении на дороге
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

«Я не верю, что разговор по телефону во время вождения намного опаснее, чем остальные рискованные вещи, которые люди делают, когда их руки свободны, — ковыряние в носу, чтение документов, изучение алфавита, избиение детей и так далее»

О критике в свой адрес
Фото: Barcroft Media / BarcroftMedia / ТАСС
«Мою манеру изъясняться раскритиковал ни больше, ни меньше сам Арнольд Шварценеггер. Для меня это низшая точка, мои друзья: мои риторические способности разнес в пух и прах австрийский киборг, умеющий говорить только односложными словами»
Автор: Артем Солодков.
Теги: мультимедиа , Борис Джонсон
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