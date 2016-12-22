«Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона

О массовой высылке российских дипломатов

«Мы ссоримся исключительно с Кремлем и действующей администрацией. Причина таких коллективных действий (26 марта 2018 года западные страны объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». — РБК) в том, что мир показал сформировавшиеся сомнения и страхи по поводу Кремля.

Россия — это великая страна, но она не может достигать величия такими действиями. Мир говорит о ее типе поведения, об этих бесконечных провокациях: «С нас хватит»