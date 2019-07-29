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Brexit ,  
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Борис Джонсон запустит кампанию в поддержку выхода из ЕС без соглашения
Правительство Великобритании проведет кампанию по информированию населения о выходе из Евросоюза без соглашения, сообщил представитель премьера. На кампанию потратят около £100 млн, сообщала The Telegraph
Борис Джонсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Ожидается большая и активная кампания по информированию бизнесменов и граждан по Brexit без сделки, чтобы они смогли адекватно подготовиться, сообщил в понедельник представитель британского премьера. Ее слова приводит The Guardian.

Правительство планирует отправить листовки 27 млн домохозяйствам, а также заказать телевизионные ролики и рекламу в социальных сетях, сообщило в воскресенье подробности кампании издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Стоимость крупнейшей со времен окончания Второй мировой войны правительственной информационной кампании составит около £100 млн, привело данные издание.

По данным SkyNews, советники Джонсона уже начали тестировать некоторые лозунги информационной кампании в социальных сетях. Один из основных — слова Джонсона о том, что выход из Евросоюза однозначно состоится 31 октября этого года. Правительство его предшественницы Терезы Мэй несколько раз переносило дату Brexit, стремясь получить выгодные условия у Брюсселя и согласие большинства членов парламента на выход на основе согласованных с ЕС договоренностей. Джонсон также не отказывается от возможности добиться выгодных условий, однако ставит непременным условием выход из союза в конце октября.

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Планы правительства потратить дополнительные средства раскритиковали противники выхода из Евросоюза. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин написал в Twitter, что для правительства страны, в которой 4 млн человек живут за чертой бедности, тратить такие средства для Brexit без сделки, которого можно избежать, неприемлемо.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен назвала планируемую трату денег «позорной», особенно в свете проводимой Консервативной партией политики сокращения расходов.

Представитель премьера также подтвердила сообщения о формировании в правительстве трех комитетов по делам Brexit. Один из них займется формированием новой стратегии выхода из ЕС, в него войдут премьер Джонсон, координатор подготовительной работы правительства к Brexit без соглашения Майкл Гоув, канцлер Казначейства Саджид Джавид, глава МИДа Доминик Рааб, министр по делам Brexit Стивен Барклай, генпрокурор Джеффри Кокс. Встречаться этот комитет будет два раза в неделю. За тем, как идет процесс переговоров и подготовки к Brexit, будет следить второй комитет, который возглавит Гоув. Еще один комитет сосредоточится на вопросах торговли и экономики.

Авторы: Полина Химшиашвили, Ксения Сигаева
Теги: Борис Джонсон, Brexit
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