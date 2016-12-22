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Трамп передал свой ответ на письмо Ким Чен Ына
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Трамп передал свой ответ на письмо Ким Чен Ына
Политика, 13:48
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Трамп передал свой ответ на письмо Ким Чен Ына
Госсекретарь Майк Помпео во время форума АСЕАН в Сингапуре передал главе МИД Северной Кореи письмо президента США Дональда Трампа для Ким Чен Ына
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп написал ответ на письмо главы КНДР Ким Чен Ына и передал его через госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщил сам Помпео в Twitter.

«Сегодня у меня была возможность поговорить с моим коллегой из КНДР Ли Ён Хо на форуме АСЕАН. У нас состоялся краткий вежливый разговор. Наша делегация также получила возможность передать ответ Трампа на письмо Ким Чен Ына», — написал госсекретарь США.

2 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын заключили совместное соглашение, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Вашингтон обязался в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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После этой встречи президент США Дональд Трамп получил два письма от главы КНДР Ким Чен Ына — в начале июля и 2 августа.

Фотографию июльского письма и его перевод Трамп также опубликовал в своем Twitter. В нем Ким Чен Ын писал, что «экстраординарные усилия» президента США по налаживанию двусторонних отношений помогут создать «новое будущее». Содержание второго письма пока не раскрывалось. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что письмо направлено на «продвижение обязательств, взятых в совместном заявлении США и КНДР».

Во время подготовки к встрече лидеров США и КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний и закрытии ядерного полигона на севере республики.

Однако в начале августа агентство Reuters сообщило со ссылкой на доклад ООН, что санкции, введенные против страны Совбезом ООН в сентябре 2017 года, не помешали Пхеньяну проводить испытания по ядерной и ракетной программам.

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«Северная Корея не прекратила свою ядерную и ракетную программы и продолжала игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступления нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортировку угля по морю в течение 2018 года», — говорится в докладе.

При этом для маскировки поставок нефтепродуктов на судах, перевозящих подобные грузы, отключалась система слежения, говорится в докладе.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: КНДР , Ким Чен Ын , Санкции , ядерное разоружение , Дональд Трамп
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