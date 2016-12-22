Трамп опубликовал письмо Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографию и перевод письма, которое он получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, датированного 6 июля.

В нем северокорейский лидер отметил, что «экстраординарные усилия президента США» по налаживанию отношений между двумя странами помогут создать «новое будущее» для обоих государств, и выразил надежду на скорую встречу с Трампом.

Ким Чен Ын назвал встречу с Трампом и подписанное двумя лидерами совместное заявление ​началом «новых будущих отношений» между странами. По его словам, улучшить отношения между США и Северной Кореей поможет новый двусторонний саммит.

«Очень приятная записка от председателя [Северной Кореи] Ким [Чен Ына]. Большой прогресс!» — прокомментировал письмо американский лидер.

12 июня лидеры США и Северной Кореи провели в Сингапуре встречу, по итогам которой стороны договорились способствовать достижению мира на Корейском полуострове. Позднее президент США назвал своего северокорейского коллегу «забавным и умным парнем».

Источники Kyodo сообщили, что Северная Корея рассматривает Швейцарию как возможное место проведения второй встречи Ким Чен Ына и Трампа. В Берн, Давос и Женеву отправились дипломаты из КНДР, чтобы посмотреть, есть ли там подходящие конференц-залы и отели.