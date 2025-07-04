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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о возмутившем конгресс решении главы Пентагона по Украине

WP: решение Хегсета остановить военную помощь Украине возмутило конгресс США
Сюжет
Военная операция на Украине
Решение приостановить поставки некоторых вооружений Киеву критиковали как республиканцы, так и демократы, пишет WP. По данным NBC, оно застало врасплох Госдепартамент, Европу и украинские власти
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Решение главы Пентагона Пита Хегсета прекратить поставки некоторых вооружений Украине вызвало возмущение среди американских конгрессменов-республиканцев. Об этом газете The Washington Post (WP) сообщил помощник одного из парламентариев.

Возмущение выражали конгрессмены, которые поддерживают Украину. О ком именно идет речь, источник WP не уточнил. NBC пишет, что это решение критиковали демократы. По данным канала, оно застало врасплох Госдепартамент, членов конгресса, украинских чиновников и европейских партнеров Соединенных Штатов.

Говоря о приостановке поставок Киеву некоторых видов оружия, опрошенные WP эксперты отметили, что системы противовоздушной обороны и боеприпасы дефицитны и дóроги. Поэтому всегда существует необходимость планирования стратегического резерва, сказали собеседники газеты.

В то же время критического дефицита таких видов оружия, как противотанковые ракеты, обычно не наблюдается, подчеркивают источники. Когда к власти приходит новая администрация, для Пентагона, с одной стороны, типично делать обзор готовности поставлять то или иное оружие, пишет WP. С другой стороны, в правительственных кругах возник вопросы, не является ли это тактикой переговоров, говорит помощник конгрессмена.

«Неоднократные конкретные нападки Хегсета на Украину позволяют предположить, что он использует обзор как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины в политических целях», — заявил собеседник издания.

Пентагон не уточнил, какое оружие продолжает поставлять Украине
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Politico и NBC ранее сообщили, что США приостановили поставки Украине некоторых видов оружия, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. По данным Politico, инициатором приостановки военной помощи стал глава политического отдела Пентагона Элбриджа Колби, Такое решение он принял после проверки имеющихся запасов, оно коснулось части помощи, выделенной администрацией бывшего президента Джо Байдена, писало издание.

NBC, в свою очередь, пишет, что решение приостановить военную помощь Украине принял единолично Хегсет. Об этом каналу сообщили три помощника конгрессмена и бывший американский чиновник, знакомый с вопросом. Это был третий раз, когда Хегсет по собственной инициативе остановил поставки помощи Украине: в двух предыдущих случаях, в феврале и мае, принятое им решение отменялось через несколько дней.

Белый дом подтвердил приостановку поставок части вооружений Украине. По словам президента страны Дональда Трампа, Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но должен убедиться, что у США достаточно вооружений для себя.

Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что стороны выясняют «все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО».

Москва поприветствовала паузу США в оказании военной помощи Украине. Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве считают причиной приостановки «нехватку этих вооружений на складах» США.

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Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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