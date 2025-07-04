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Политика ,  
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Трамп заявил, что США продолжают помогать Украине

США продолжают оказывать военную помощь Украине, однако должны убедиться, что имеют достаточно вооружений для себя, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы даем им так много оружия. <...> Мы работаем с ними и стараемся им помочь», — сказал он.

Но, по его словам, из-за этого пустеют склады вооружений в США, и «мы должны убедиться, что у нас достаточно [оружия] для себя».

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