Пентагон не уточнил, какое оружие продолжает поставлять Украине

В Пентагоне не раскрыли, какое оружие США продолжают поставлять Украине. Соответствующее заявление сделал на брифинге помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл.

«Я не могу вдаваться в детали относительно того, [поставки] какого оружия были приостановлены, а также того, что мы поставляем, и сроков этих поставок», — сказал Парнелл.

В свою очередь, представитель Госдепа Тэмми Брюс не согласилась с мнением, что украинской стороне не сообщили заранее о решении приостановить поставки отдельных видов оружия. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. <...> Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», — отметила она.

О том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили ранее Politico и NBC. Инициатором приостановки военной помощи стал глава политического отдела Пентагона Элбриджа Колби, такое решение он принял после проверки имеющихся запасов, писало Politico. Решение коснулось части помощи, выделенной администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку поставок части вооружений Украине. США хотят «поставить интересы Америки на первое место», сказала она тогда.

Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. Позже украинский президент Владимир Зеленский сказал, что обе стороны выясняют «все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО».

Москва поприветствовала паузу США в оказании военной помощи Украине. Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве считают причиной приостановки «нехватку этих вооружений на складах» США.