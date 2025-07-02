Зеленский сообщил, что Украина уточняет с США детали поставок оружия
Власти Украины в диалоге с США уточняют все детали военной помощи, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в телеграм-канале.
Ранее Вашингтон приостановил поставки оружия Украине.
«Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с США. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО», — сообщил Зеленский.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила, что США решили приостановить поставки, чтобы «поставить интересы Америки на первое место после того, как Минобороны провело обзор военной поддержки». Речь идет в том числе о поставках десятков ракет для систем ПВО Patriot, более сотни ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракет GMLRS, десятков ракет класса «земля — воздух» Stinger, сообщал NBC News.
Инициатором приостановки военной помощи стал глава политического отдела Пентагона Элбриджа Колби, такое решение он принял после проверки имеющихся запасов, писало Politico. Мера коснулась помощи, обещанной экс-президентом Джо Байденом. По данным NBC, часть вооружений уже находится в Европе, но его передачу задержали.
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