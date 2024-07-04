Зеленский назвал количество неукомплектованных бригад ВСУ

Из-за слишком медленных поставок оружия на Украине остаются неукомплектованными 14 бригад, сообщил Зеленский. Он отметил, что из-за этого ВСУ не могут начать новое контрнаступление. Россия называла итоги первой попытки провалом

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остаются неукомплектованными 14 бригад (в одной бригаде, как правило, от 1000 до 8000 человек. — РБК), в связи с чем Украина не может начать новое контрнаступление, заявил в интервью Bloomberg украинский президент Владимир Зеленский.

«У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно», — посетовал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина хочет начать контрнаступательные действия, но не может из-за отсутствия необходимого оружия.

Украина проводила свое контрнаступление с начала лета прошлого года, однако уже в ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. Он связал это с тем, что Украина недополучила помощи со стороны Запада, а также с ограниченной численностью войск. Он связал это с тем, что Украина недополучила помощи со стороны Запада, а также с ограниченной численностью войск.

В марте украинский лидер заявил, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии. Он также предупредил, что без помощи США, которая застряла в конгрессе, Украина будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». По его словам, Киев должен сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, иначе свое наступление может начать Россия.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «без внешней подпитки» система обороны Украины не сможет существовать. В декабре на тот момент министр обороны России говорил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники.