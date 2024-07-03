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Выборы президента США ,  
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Белый дом назвал ложью данные о том, что Байден обдумывает выход из гонки

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Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал «абсолютной ложью» материал газеты The New York Times (NYT) о том, что президент США Джо Байден не уверен в необходимости продолжения предвыборной гонки.

Белому дому не дали достаточно времени для ответа, считает Бейтс. «Это утверждение абсолютно ложно. Если бы New York Times предоставила нам больше, чем 7 минут, для комментариев, мы бы им об этом сказали», — написал он в социальной сети Х.

Байден задумался о выходе из предвыборной гонки
Политика
Джо Байден

3 июля NYT опубликовала материал, основанный на беседах с участниками команды Байдена, в котором говорилось, что президент США обдумывает выход из предвыборной гонки. «Он знает, что, если у него будет еще два таких мероприятия, мы окажемся в другом месте», — сказал один из собеседников издания, имея в виду неудачное выступление Байдена на теледебатах. По его словам, американский президент признал, что не исключает возможности своего провала, если в ближайшее время не убедит избирателей в том, что он готов возглавлять страну. В то же время, отмечала NYT, пока что Байден намерен продолжить участие в борьбе за переизбрание.

В ночь с 27 на 28 июня в США прошли первые предвыборные теледебаты между действующим американским президентом Джо Байденом и его оппонентом из Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом. Байден выступил неудачно, 57% опрошенных CNN респондентов заявили об отсутствии уверенности в его способности руководить страной.

Провальное выступление Байден объяснил усталостью из-за утомительного путешествия перед дебатами. «Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», — сказал он. Ранее снимать свою кандидатуру с выборов американский президент отказался.

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Белый дом США Джо Байден выборы президента кандидатура
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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