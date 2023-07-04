Китай отложил визит главы дипломатии ЕС Борреля

Китай проинформировал внешнеполитическую службу ЕС, что осуществить визит главы европейской дипломатии Борреля 10 июля больше не представляется возможным, передает Reuters. В ЕС заявили о необходимости найти альтернативные даты

Жозеп Боррель (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Китай отложил запланированный визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, передает Reuters со ссылкой на письменное заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

«К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что [осуществить визит в] запланированные даты на следующей неделе больше не представляется возможным», — говорится в документе.

По словам Массрали, теперь ЕС необходимо «найти альтернативные [даты]». О причинах переноса визита Борреля не сообщается.

Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. В ходе встречи они должны были обсудить «стратегические вопросы», включая права человека и ситуацию на Украине, передавало агентство со ссылкой на посла ЕС в Пекине.

При этом пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что у нее нет информации о визите Боррелля.

Глава европейской дипломатии должен был посетить Китай 13–15 апреля, чтобы обсудить с Пекином двусторонние отношения между ЕС и Китаем, а также актуальные вопросы внешней политики. Тем не менее 12 апреля он сообщил, что должен отложить поездку из-за положительного теста на COVID-19.

Тогда официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, то Пекин с пониманием относится к переносу сроков визита Борреля и приглашает чиновника посетить страну в удобное для обеих сторон время.

В конце июня руководство ЕС попросило Китай использовать свое влияние для приближения конца конфликта на Украине, а также сбалансировать торговые отношения с ЕС.

Месяц назад страны G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Япония) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она «полностью и безоговорочно» вывела войска с Украины. Западные страны предложили Пекину поддержать «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир».

В мае Боррель заявлял, что поражение России на Украине не изменит траекторию Китая и что Пекину удастся извлечь из этого геополитическую выгоду. С учетом этого он призывал сформировать единую стратегию по отношениям с Китаем.

Китай неоднократно призывал не вмешиваться в отношения Пекина и Москвы. Ван Вэньбинь отмечал, что «Китай всегда занимал справедливую и объективную позицию по Украине» и продвигал идею мирных переговоров, что «резко контрастирует с практикой ряда стран, которые применяют двойные стандарты и продолжают подливать масла в огонь».