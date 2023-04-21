Глава МИД КНР Ван Вэньбинь: никто не может вмешиваться в отношения России и Китая

В МИД КНР призвали не вмешиваться в отношения Китая и России

Ван Вэньбинь (Фото: fmprc.gov.cn)

Никто не имеет права вмешиваться в отношения России и Китая, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова передает ТАСС.

«Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, мы выработали новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал глава МИДа, отметив, что никакое государство не может вмешиваться в отношения России и КНР. Так он прокомментировал недавние заявления главы Минфина США о «партнерстве» этих двух стран.

Ван Вэньбинь добавил, что «Китай всегда занимал справедливую и объективную позицию по Украине» и продвигал идею мирных переговоров, что «резко контрастирует с практикой ряда стран, которые применяют двойные стандарты и продолжают подливать масла в огонь». Глава МИД КНР, в частности, призвал США к деэскалации конфликта на Украине.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен осудила «безграничное» партнерство Китая с Россией, назвав его «тревожным признаком того, что КНР несерьезно относится» к прекращению военных действий на Украине.

В конце марта Россия и Китай выпустили заявление, в котором сказали, что «рассматривают друг друга как приоритетных партнеров и взаимодействуют на равных».