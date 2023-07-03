Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля

Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля для встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками. Об этом сообщили в Минфине США.

«В Пекине министр Йеллен обсудит с официальными лицами КНР, как важно для наших стран, которые являются двумя крупнейшими мировыми экономиками, ответственно подходить к своим отношениям, прямо контактировать в областях, вызывающих беспокойство, и вместе работать над решением глобальных проблем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В Минфине отметили, что США заявляли о своей заинтересованности в здоровых экономических отношениях с Китаем, которые будут способствовать взаимовыгодному росту, а также в сотрудничестве «по таким ключевым мировым проблемам, как климатические изменения и долговой кризис».

В конце июня госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Китай, где встретился с главой МИДа Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем с Си Цзиньпинем. Блинкен предложил перевернуть страницу с историей об аэростатах, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая.



По итогам встречи президент США Джо Байден заявил, что Китай и США на «правильном пути». Си Цзиньпин отметил, что «две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам».