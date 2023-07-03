Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Какие проблемы могут создать китайские поставщики Pro, 08:43
«Риски как никогда высоки»: почему эксперты ждут распродажи на рынке США Pro, 08:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:31
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 8 км Общество, 08:23
Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля Политика, 08:11
FT узнала о предложении создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT Финансы, 08:09
«Почта России» столкнулась с увольнениями из-за новых правил по ставкам Бизнес, 08:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ущерб от схода поезда в Приморье превысил 1 млн руб. Общество, 07:23
Площадь природных пожаров в Магаданской области превысила 75 тыс. га Общество, 07:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:07
Правительство одобрило запрет «зеленых» продуктов без подтверждения Бизнес, 07:00
Картаполов исключил необходимость в мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» Политика, 06:56
Новым послом Казахстана в России стал экс-советник Назарбаева Политика, 06:39
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:28
Политика ,  
0 

Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля

Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Китай 6–9 июля

Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля для встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками. Об этом сообщили в Минфине США.

«В Пекине министр Йеллен обсудит с официальными лицами КНР, как важно для наших стран, которые являются двумя крупнейшими мировыми экономиками, ответственно подходить к своим отношениям, прямо контактировать в областях, вызывающих беспокойство, и вместе работать над решением глобальных проблем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В Минфине отметили, что США заявляли о своей заинтересованности в здоровых экономических отношениях с Китаем, которые будут способствовать взаимовыгодному росту, а также в сотрудничестве «по таким ключевым мировым проблемам, как климатические изменения и долговой кризис».

В конце июня госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Китай, где встретился с главой МИДа Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем с Си Цзиньпинем. Блинкен предложил перевернуть страницу с историей об аэростатах, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая.

По итогам встречи президент США Джо Байден заявил, что Китай и США на «правильном пути». Си Цзиньпин отметил, что «две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам».

Теги
Джанет Йеллен Джо Байден Си Цзиньпин США Китай Минфин США
Материалы по теме
Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные
Политика
WSJ узнал, что Китай шпионил за США американским оборудованием
Политика
Кремль не нашел поводов для беспокойства в поездке Блинкена в Китай
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter