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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский образовал 14 военных администраций в Донбассе

Президент Украины подписал указ об образовании военных администраций в 14 населенных пунктах региона, подконтрольных Киеву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал военные администрации в 14 населенных пунктах Донецкой области, подконтрольных Киеву, сообщается на сайте главы государства. ДНР считает всю область своей территорией, Россия признала ДНР в границах области.

Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской администрациях.

После начала российской военной операции 24 февраля Зеленский ввел военное положение в стране. Его действие несколько раз продлевалось. Последний раз — в конце мая: Верховная рада продлила его на 90 суток, до 23 августа. В стране также объявлена мобилизация.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

После перехода Херсонской и Запорожской областей под российский контроль в регионах ввели военные администрации. Там действует военная комендатура, над городскими администрациями устанавливают российские флаги, вводят в оборот рубль, транслируют российские телеканалы, планируют провести референдум о присоединении к России.

4 июля глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо назначил председателем правительства региона Сергея Елисеева, ранее работавшего в правительстве Калининградской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также для «демилитаризации и денацификации» соседней страны. Оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит, утверждал он. Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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