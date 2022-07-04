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В Москве выбрали территорию для «площади ЛНР»

По итогам голосования решено назвать в честь ЛНР территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — возле посольства Великобритании. Ранее площадь ДНР появилась у посольства США
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Москвичи предложили назвать в честь Луганской народной республики (ЛНР) территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — возле посольства Великобритании, за этот вариант проголосовали 56,85% горожан, сообщается на сайте мэра столицы.

Голосование прошло на площадке «Активный гражданин». В нем участвовали 109 603 человека. Выбранная территория получит название «Площадь Луганской Народной Республики».

Среди других предложений были территории вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (рядом с посольством Германии; этот вариант поддержали 10,64% жителей столицы) и вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии; 13,78%). На усмотрение специалистов решение этого вопроса оставили 18,73% участников голосования.

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В начале июня в Москве выбрали название «Площадь Донецкой народной республики (ДНР)» для безымянной территории рядом с посольством США — на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. 22 июня мэр Сергей Собянин присвоил ей название «Площадь ДНР».

Среди вариантов были «Площадь Защитников Донбасса» (за него проголосовали 31,54% москвичей) и «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%). Назвать территорию в честь защитников Донбасса изначально предлагали депутаты Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва».

По условиям голосования в случае выбора названия «Площадь ДНР» в Москве должна появиться площадь или улица, которую назовут в честь ЛНР.

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На прошлой неделе американское посольство, расположенное в Большом Девятинском переулке, 8, удалило со своего сайта адрес дипмиссии, указав лишь географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.

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Елена Чернышова
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