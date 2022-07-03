Посольство США в Москве заменило адрес на сайте на координаты

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Посольство США в Москве удалило с сайта точный адрес дипмиссии. Теперь внизу сайта вместо адреса указаны только географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.

Однако прежний адрес посольства — Большой Девятинский переулок, дом 8 — еще значится во вкладке сайта, где приведен список американских диппредставительств в России.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя смену адреса на сайте дипмиссии, заявила, что «менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США».

РБК направил запрос в пресс-службу посольства США в Москве.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории у посольства США названия «площадь Донецкой народной республики». Такое название получила безымянная территория от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы.

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Присвоить территории у дипмиссии название, связанное с ДНР, в середине мая предложили депутаты Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Изначально ее предлагали назвать «площадью Защитников Донбасса», чтобы изменить адрес посольства.

1 июля московские власти запустили опрос с предложением жителям города выбрать место, которое назовут площадью Луганской народной республики. На выбор москвичам предлагается три места: