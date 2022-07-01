Власти Москвы запустили опрос о месте площади ЛНР

Москвичам предлагают выбрать, где будет располагаться площадь: у посольств Великобритании, Германии, Бельгии и Литвы. Ранее, 22 июня, территорию у посольства США в Москве переименовали в «Площадь ДНР»

Участок у посольства США, которому выбрали название Площадь Донецкой народной республики (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти Москвы запустили опрос с предложением жителям города выбрать место, которое назовут площадью Луганской народной республики (ЛНР), голосование идет на платформе «Активный гражданин».

Администрация города анонсировала опрос 22 июня. Гражданам предлагают выбрать один из трех вариантов расположения будущей площади:

территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (около посольства Великобритании);

территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (около посольства Германии);

территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).

Также жители города могут оставить этот вопрос на усмотрение специалистов.

Ранее, 22 июня, в Москве появилась площадь Донецкой народной республики. Такое название получила безымянная территория у посольства США в Пресненском районе Москвы от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Присвоить территории у дипмиссии название, связанное с ДНР, в середине мая предложили депутаты Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Изначально ее предлагали назвать «площадью Защитников Донбасса», чтобы изменить адрес посольства.

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Один из авторов инициативы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов заявил, что после переименования будет увековечена «память о героизме и воинской доблести защитников Донбасса», а «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир». По его словам, присвоить месту такое название просили городские общественные объединения и сами москвичи.

После этого столичные власти решили провести опрос, в котором вариант, предложенный депутатами, уступил «Площади Донецкой народной республики». Последняя версия набрала 44,69% голосов. Вариант «Площадь Защитников Донбасса» поддержали 31,54% участников, за ним следовала «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%). Еще 15% опрошенных решили, что название должны выбирать специалисты.

В администрации города обещали, что проведут аналогичное голосование по площади ЛНР, если большинство жителей города поддержат инициативу.