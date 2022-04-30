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В Ватикане заявили о желании папы римского посетить Киев

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск по-прежнему хотел бы совершить поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла. Об этом в интервью газете La Stampa заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

«Желание совершить апостольскую поездку на Украину остается живым в его (папы Франциска) сердце, однако его реализация обусловлена возможностью содействовать реальному улучшению ситуации в стране», — сказал он.

По его словам, поездка папы римского не имела бы смысл, если бы на следующий же день боевые действия возобновились.

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Папа римский Франциск

Кардинал подчеркнул, что понтифик готов сделать все, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.

О планах посетить Киев папа Франциск заявил еще в начале апреля. По его словам, решение о поездке «лежит на столе», однако он не знает, можно ли это сделать и будет ли это удобно.

22 апреля Ватикан отложил запланированную встречу между папой римским и главой РПЦ патриархом Кириллом. Встреча должна была состояться в июне. Как позже заявил в интервью кардинал Паролин, встреча отложена до улучшения ситуации на Украине. При этом в Ватикане заверили, что продолжают сохранять хорошие отношения с РПЦ.

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Ранее папа римский неоднократно призывал к мирному разрешению конфликта на Украине. В своем письме патриарху Кириллу в честь Пасхи он попросил главу РПЦ выступить в качестве миротворца.

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