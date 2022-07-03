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Президент Узбекистана сообщил о жертвах в ходе протестов в Нукусе

Фото: basekz / Telegram
Фото: basekz / Telegram

Во время протестов в городе Нукус, столице автономной узбекской республики Каракалпакстан, погибли силовики и мирные жители. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба в Telegram.

«К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов», — сказал Мирзиёев, выступая перед депутатами.

Число погибших он не указал.

По его словам, 1 и 2 июля группа лиц «вызвала хаос» под «прикрытием ложных лозунгов». Участники протестов отказались выполнять требования сотрудников полиции и пытались вступать в столкновения с ними, сообщил Мирзиёев. Они пытались занять здания нукусского МВД и Управления нацгвардии, чтобы получить оружие, а также разбили окна некоторых зданий и устроили пожары.

«Воспользовавшись своим численным превосходством, эти люди напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избили их и нанесли тяжкие телесные повреждения», — сказал президент.

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Каракалпакстан — бывшая Кара-Калпакская область, которая с 1930 по 1936 год входила в состав РСФСР. Позже Каракалпакскую АССР включили в состав Узбекской ССР. Однако в декабре 1990 года парламент Каракалпакстана принял декларацию о государственном суверенитете. В 1993 году парламентарии подписали договор о вхождении в состав Узбекистана на 20 лет с правом выхода по итогам референдума.

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Протесты в Нукусе начались 1 июля. Жители автономии вышли на улицы, после того как президент Узбекистана предложил вынести на общественное обсуждение поправки к Конституции, которые исключают положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение.

После начала протестов МВД заявило, что граждане неверно поняли реформу Конституции и «неожиданно организовали уличные шествия». Отряд особого назначения МВД разгонял протестующих водометами, слезоточивым газом, резиновыми пулями и дымовыми шашками, писало издание «Хук» в Telegram.

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Мирзиёев пообещал не менять статьи Конституции о Каракалпакстане, однако отметил, что изменения может претерпеть ст. 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана.

3 июля президент ввел в автономии режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 2 августа. Ранее утром Мирзиёев заявил о стабилизации ситуации.

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Узбекистан протесты беспорядки пострадавшие Шавкат Мирзиёев
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