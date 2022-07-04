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Белый дом ответил Безосу на критику Байдена из-за цен на бензин

Президент призвал заправки снизить цены на топливо на фоне падения стоимости нефти, после чего Безос предположил, что Байден не понимает динамику рынка. В Белом доме в ответ заявили, что рынок «подводит американского потребителя»
BRENT BRENT $111,93 -2,61%

Белый дом обвинил миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса в поддержке корпораций, которые получают рекордные прибыли за счет народа США. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила в Twitter Безосу на его упреки в адрес президента Джо Байдена.

Заочный обмен критическими замечаниями начался после того, как Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливо, отразив таким образом снижение стоимости, которую они платят за продукт. В США в июне цена бензина выросла до рекордных значений, впервые превысив $5.

«Ой. Инфляция слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления, — отреагировал на это Безос. — Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка».

Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин
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Джефф Безос

В ответ Карин Жан-Пьер в своем посте в Twitter указала на то, что цены на нефть за последний месяц упали на $15, однако цены на заправках это не отразили. «Это не «базовая динамика рынка». Это рынок, который подводит американского потребителя», — подчеркнула она.

«Но я думаю, неудивительно, что вы думаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночную власть для получения рекордных прибылей за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — продолжила представитель Белого дома.

Байден объяснял подорожание топлива и продуктов питания «путинским налогом». Об этом он заявлял после доклада Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране в мае выросли на 8,6% в годовом выражении, что стало самым крупным увеличением с декабря 1981 года. Президент также называл динамику цен «побочным продуктом» помощи Украине.

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Путин в свою очередь считает рост цен результатом системных ошибок США и ЕС в экономической политике. «В последнее время все чаще слышу <...> про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, что на самом деле происходит», — подчеркивал он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Джефф Безос Джо Байден цены на бензин цены на нефть

Джефф Безос

бизнесмен, глава Amazon

12 января 1964 года
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