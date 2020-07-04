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МИД назвал вбросами сообщения о повышении радиации из-за испытания оружия

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков категорически опроверг сообщения о том, что испытания Россией вооружения «Посейдон» и «Буревестник» могли вызвать повышение радиационного фона в Северной Европе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее о такой версию написал Forbes, а в Госдепе США предположили, что Россия должна закрыть эти проекты и назвали их ужасными.

В Госдепе назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем &laquo;Буревестник&raquo;

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», — сказал Рябков.

Материал дополняется.

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