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Кремль не увидел причин для беспокойства из-за уровня радиации у границ

По словам пресс-секретаря президента, в России система радиационного мониторинга не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Поводов для беспокойства из-за сообщений об усилении радиационного фона в Северной Европе нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил о заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что небольшое повышение концентрации радиоактивных веществ не опасно для здоровья людей и окружающей среды.

МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ России
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Здание Венского международного центра, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ

По словам пресс-секретаря, в России «весьма совершенная система мониторинга» и в стране не было зафиксировано каких-либо чрезвычайных ситуаций.

За ответом на вопрос о том, было ли выявлено повышение уровня радиации в России, Песков посоветовал обратиться к специалистам.

Повышение уровня радиоизотопов над территориями стран Северной Европы у границ России было зафиксировано в первой половине июня. Так, в Норвегии в атмосфере обнаружили йод-131, а в Финляндии и Швеции — цезий-134 и 137, кобальт-60, рутений-103. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что радиация пришла с российской стороны, указав при этом, что конкретную страну-источник сейчас определить нельзя.

В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России
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Здание национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM)

МАГАТЭ запросило у соответствующих структур ряда стран данные о том, не могло ли привести к повышению уровня концентрации радиоактивных веществ какое-либо событие на их территории. Более 30 европейских стран, в том числе Россия, а также США, Япония, ОАЭ и Канада заявили об отсутствии подобных случаев.

Утром 3 июля агентство назвало в качестве возможной причины работы на ядерном реакторе. В МАГАТЭ отметили, что крайне низкие выбросы радиоактивных веществ могут произойти при его техническом обслуживании.

1 июня журнал Forbes опубликовал материал, в котором говорится, что к повышению уровня радиации могли привести испытания российского ядерного оружия, в том числе ракеты «Буревестник». Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя статью, заявил, что России нужно закрыть проекты «Буревестник» и «Посейдон» вне зависимости от того, причастна ли страна к инциденту.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков
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