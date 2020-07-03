Кремль не увидел причин для беспокойства из-за уровня радиации у границ

По словам пресс-секретаря президента, в России система радиационного мониторинга не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Поводов для беспокойства из-за сообщений об усилении радиационного фона в Северной Европе нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил о заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что небольшое повышение концентрации радиоактивных веществ не опасно для здоровья людей и окружающей среды.

По словам пресс-секретаря, в России «весьма совершенная система мониторинга» и в стране не было зафиксировано каких-либо чрезвычайных ситуаций.

За ответом на вопрос о том, было ли выявлено повышение уровня радиации в России, Песков посоветовал обратиться к специалистам.