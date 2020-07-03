В Госдепе назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Так спецпредставитель по контролю за вооружениями отреагировал на статью о том, что испытание одной из ракет могло привести к повышению радиации в Северной Европе. В МАГАТЭ считают, что причиной стали работы на ядерном реакторе

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» (Фото: Минобороны / РИА Новости)

России нужно закрыть проекты ракет «Буревестник» (Skyfall по классификации США) и «Посейдон», написал в своем Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall и «Посейдон» — это ужасные проекты, — заявил он. — Независимо от того, ответственна ли Россия за последний инцидент, это указывает на то, почему она должна отложить эти проекты».

Инцидент, который имеет в виду Биллингсли, — повышение уровня радиации в Швеции, зафиксированное в июне. Спецпредставитель президента США таким образом прокомментировал материал Forbes, в котором говорится, что это может быть связано с испытаниями российского ядерного оружия, в том числе «Буревестника» или «Посейдона».

«Большая трата денег впустую», — написал Биллингсли. Кроме того, добавил он, эти ракеты не охватывает Соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Они должны быть включены в новый договор, считает спецпредставитель американского президента.