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В Госдепе назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Так спецпредставитель по контролю за вооружениями отреагировал на статью о том, что испытание одной из ракет могло привести к повышению радиации в Северной Европе. В МАГАТЭ считают, что причиной стали работы на ядерном реакторе
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» (Фото: Минобороны / РИА Новости)

России нужно закрыть проекты ракет «Буревестник» (Skyfall по классификации США) и «Посейдон», написал в своем Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall и «Посейдон» — это ужасные проекты, — заявил он. — Независимо от того, ответственна ли Россия за последний инцидент, это указывает на то, почему она должна отложить эти проекты».

В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России
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Здание национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM)

Инцидент, который имеет в виду Биллингсли, — повышение уровня радиации в Швеции, зафиксированное в июне. Спецпредставитель президента США таким образом прокомментировал материал Forbes, в котором говорится, что это может быть связано с испытаниями российского ядерного оружия, в том числе «Буревестника» или «Посейдона».

«Большая трата денег впустую», — написал Биллингсли. Кроме того, добавил он, эти ракеты не охватывает Соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Они должны быть включены в новый договор, считает спецпредставитель американского президента.

МАГАТЭ заявило об отсутствии опасности от повышения радиации в Европе
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Здание Венского международного центра, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ

В первой половине июня в Северной Европе было зафиксировано усиление радиационного фона. Датчики в Норвегии обнаружили в атмосфере йод-131, а в Финляндии и Швеции — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что концентрация веществ была очень низкой и не повредила здоровью людей и окружающей среде. О том же заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В RIVM пришли к выводу, что радиация пришла с российской стороны, но подчеркнули, что конкретную страну — источник радиации на текущем этапе установить нельзя.

МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ России
Общество
Здание Венского международного центра, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ

МАГАТЭ запросило у ряда стран информацию, фиксировали ли они радиоактивные вещества и не привело ли к этому какое-либо событие на их территории. По состоянию на 2 июля 37 европейских государств, среди которых Россия, сообщили агентству, что не причастны к выбросам. Еще десять стран, в том числе США, Япония и ОАЭ, добровольно предоставили агентству информацию об отсутствии соответствующих событий.

Позднее в МАГАТЭ заявили, что причиной повышения радиации могли стать работы на ядерном реакторе. В организации также отметили, что низкие выбросы радиоактивных веществ могут произойти при техническом обслуживании реактора. Где именно произошел выброс, пока не установлено.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ракета, радиация, Северная Европа
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МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ России
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