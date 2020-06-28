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В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

В Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды заявили, что говорить о России как источнике радиации нельзя. Организация утверждает лишь, что вещества пришли со стороны западной России
Здание национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM)
Здание национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) (Фото: rivm.nl)

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. Об этом институт сообщил на своем сайте.

RIVM прокомментировал свое предыдущее сообщение, в котором он утверждает, что радионуклиды пришли в Европу со стороны западной России. В сообщении от воскресенья говорится, что, возможно, из-за неправильного перевода (сообщение было размещено на нидерландском) некоторые СМИ ошибочно написали, что радиоактивные вещества поступили из России. «<...> на данном этапе нельзя определить конкретную страну-источник [веществ]», — говорится в сообщении RIVM.

В первой половине июня датчики Норвегии, Финляндии и Швеции зафиксировали повышение уровня радионуклидов на своей территории. В частности, в Норвегии обнаружили йод-131, в Финляндии и Швеции — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Как сообщает RIVM, количество веществ было очень низким и не нанесло ущерба здоровью людей и окружающей среде. При этом в институте отметили, что зафиксированные радионуклиды были результатом деятельности человека.

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В Нидерландах повышение радиационного фона не было зафиксировано, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды проанализировал и обобщил данные других стран.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо в пятницу, 26 июня, написал в Twitter, что в Швеции зафиксировали повышение радиационного фона. Он прикрепил к сообщению карту с выделенной областью, в которой мог располагаться источник заражения. Выделенная область покрывает южную часть Швеции, центральную часть Балтийского моря и северо-западную часть России, включая Ленинградскую область, Карелию, часть Архангельской области.

В отдельном посте Зербо указал, что вещества поступили, скорее всего, из гражданского источника.

В пресс-службе «Росатома» сообщили, что никаких происшествий в работе Ленинградской и Кольской АЭС не было зафиксировано. «За указанный период в работе реакторного оборудования данных АЭС отсутствуют отклонения, учитываемые в регулирующем органе (Ростехнадзоре), в том числе нет повреждений реакторного оборудования, первого контура, топливных каналов, топливных сборок (как свежих, так и отработанных) и т.п.», — сообщили в пресс-службе.

В «Росатоме» также добавили, что суммарные выбросы обеих атомных станций по всем нормируемым изотопам не превышали контрольных значений. Также не были зафиксированы инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры.

Авторы: Мария Лисицына, Светлана Бурмистрова
Теги: радиация
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