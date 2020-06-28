В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

В Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды заявили, что говорить о России как источнике радиации нельзя. Организация утверждает лишь, что вещества пришли со стороны западной России

Здание национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) (Фото: rivm.nl)

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. Об этом институт сообщил на своем сайте.

RIVM прокомментировал свое предыдущее сообщение, в котором он утверждает, что радионуклиды пришли в Европу со стороны западной России. В сообщении от воскресенья говорится, что, возможно, из-за неправильного перевода (сообщение было размещено на нидерландском) некоторые СМИ ошибочно написали, что радиоактивные вещества поступили из России. «<...> на данном этапе нельзя определить конкретную страну-источник [веществ]», — говорится в сообщении RIVM.

В первой половине июня датчики Норвегии, Финляндии и Швеции зафиксировали повышение уровня радионуклидов на своей территории. В частности, в Норвегии обнаружили йод-131, в Финляндии и Швеции — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Как сообщает RIVM, количество веществ было очень низким и не нанесло ущерба здоровью людей и окружающей среде. При этом в институте отметили, что зафиксированные радионуклиды были результатом деятельности человека.

В Нидерландах повышение радиационного фона не было зафиксировано, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды проанализировал и обобщил данные других стран.