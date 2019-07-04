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Политика ,  
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Путин заявил о расхождении слов Зеленского с его предвыборными обещаниями
Заявления украинского президента о том, что он не готов к переговорам «с сепаратистами», не вяжутся с тем, что он обещал до выборов, сказал Путин. Одной из главных своих целей Зеленский называл разрешение конфликта в Донбассе
Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Предвыборные обещания нового президента Украины Владимира Зеленского расходятся с его действиями в статусе главы государства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РБК.

«Нельзя все время требовать от России исполнения минских соглашений. <...> Они предусматривают полное восстановление торгово-экономических отношений Украины с Донбассом, но надо подписать такой закон. <...> Слова Зеленского про неготовность к диалогу с сепаратистами не вяжутся с его предвыборными обещаниями», — сказал Путин.

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Тем не менее он призвал дождаться окончания предвыборной кампании в украинский парламент. «Посмотрим, что будет происходить в реальной жизни», — добавил российский президент.

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Одной из задач на посту президента Украины Зеленский обозначил урегулирование конфликта в Донбассе и прекращение огня. Он указывал, что ради достижения этой цели он готов пожертвовать своим постом, рейтингом и популярностью. Во время своей недавней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский заявил, что пока не готов к прямым переговорам «с сепаратистами».

Авторы: Анна Трунина, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Президент России, Украина
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