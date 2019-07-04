Путин заявил о расхождении слов Зеленского с его предвыборными обещаниями

Заявления украинского президента о том, что он не готов к переговорам «с сепаратистами», не вяжутся с тем, что он обещал до выборов, сказал Путин. Одной из главных своих целей Зеленский называл разрешение конфликта в Донбассе

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Предвыборные обещания нового президента Украины Владимира Зеленского расходятся с его действиями в статусе главы государства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РБК.

«Нельзя все время требовать от России исполнения минских соглашений. <...> Они предусматривают полное восстановление торгово-экономических отношений Украины с Донбассом, но надо подписать такой закон. <...> Слова Зеленского про неготовность к диалогу с сепаратистами не вяжутся с его предвыборными обещаниями», — сказал Путин.

Тем не менее он призвал дождаться окончания предвыборной кампании в украинский парламент. «Посмотрим, что будет происходить в реальной жизни», — добавил российский президент.