Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса

По словам президента Украины, власти не будут ждать окончания войны для восстановления региона и начнут работать на подконтрольных территориях. Он также призвал бизнесменов подключиться к этому процессу

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский оценил восстановление экономики Донбасса в более чем 300 млрд грн ($11,4 млрд). Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает «Интерфакс-Украина».

«По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции», — сказал Зеленский. Глава государства добавил, что власти не будут ждать окончания войны, а начнут работать на подконтрольных Киеву территориях.

Зеленский также призвал представителей бизнеса присоединяться к восстановлению региона. Он сообщил, что уже договорился с основателем System Capital Management Ринатом Ахметовым о вложениях в инфраструктуру Донбасса. «Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — добавил президент.

Ранее Зеленский говорил, что власти Украины готовят законопроекты, которые должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также пообещал инвестиции в Донбасс в ближайшее время. Глава государства отметил, что обсуждает вложения с иностранными инвесторами, а также намерен привлечь к восстановлению региона олигархов.