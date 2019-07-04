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Политика ,  
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Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
В ходе массовых протестов у здания грузинского парламента в конце июня пострадали 240 человек. Генпрокуратура начала расследование о возможном превышении полномочий со стороны полицейских
Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.

В МВД уточнили, что он не уволен с занимаемой должности.

Массовые протестные акции начались в Грузии 20 июня на фоне визита в страну российской делегации, возглавляемую депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, на время которого занял место спикера грузинского собрания, что возмутило местную оппозицию.

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Протестующие собрались у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Они требовали, чтобы российская делегация покинула страну, отставок спикера парламента Ираклия Руставели и главы МВД Георгия Гахария, а также изменения избирательного законодательства.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Полиция разгоняла протестующих при помощи водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль, правоохранители и демонстранты вступали в стычки. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, 80 из которых — сотрудники полиции. Генпрокуратура Грузии начала расследование о возможном превышении правоохранителями своих полномочий при разгоне митинга. 24 июня грузинское МВД отстранило десять сотрудников, участвовавших в разгоне акции.

После протестных акций в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию, соответствующий указ вступит в силу 8 июля. С этого же дня грузинским авиаперевозчикам будет запрещено летать в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ограничения могут снять после нормализации обстановки в Грузии. «Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — сказал он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Грузия, спецназ, протесты
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