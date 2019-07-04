Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

В ходе массовых протестов у здания грузинского парламента в конце июня пострадали 240 человек. Генпрокуратура начала расследование о возможном превышении полномочий со стороны полицейских

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Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.

В МВД уточнили, что он не уволен с занимаемой должности.

Массовые протестные акции начались в Грузии 20 июня на фоне визита в страну российской делегации, возглавляемую депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, на время которого занял место спикера грузинского собрания, что возмутило местную оппозицию.

Протестующие собрались у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Они требовали, чтобы российская делегация покинула страну, отставок спикера парламента Ираклия Руставели и главы МВД Георгия Гахария, а также изменения избирательного законодательства.