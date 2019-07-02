Fitch оценило влияние запрета авиасообщения с Россией на экономику Грузии

Снижение потока российских туристов из-за введенного Москвой запрета на перелеты между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней. В последние несколько лет он уверенно укреплялся за счет туризма

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Вводимый Россией запрет на прямое авиасообщение с Грузией, с большой долей вероятности, скажется на экономическом росте закавказской республики и станет внешней уязвимостью для ее суверенности. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Fitch (результаты их исследования есть у РБК).

Прекращение полетов между двумя странами повлияет на внешнее финансирование, которое в последние годы приходило через туризм. За последние годы туризм в стране значительно вырос, составив около 7,5% ВВП и 70% общего экспорта услуг по итогам прошлого года. Он способствовал сокращению большого дефицита в бюджете страны. Именно поэтому, считают аналитики, сокращение доходов от приезжающих в страну российских туристов может помешать этой тенденции.

Доля российских туристов в общей массе приезжающих в Грузию на отдых составила 20,9%. Россияне в основном приезжают в Грузию на автомобилях, и сокращение их числа в этом сезоне отчасти может быть компенсировано ростом числа туристов из других стран, например из Азербайджана и Армении.

Россия не является основным источником прямых иностранных инвестиций для Грузии, на нее приходится 5% от общего объема ПИИ в прошлом году. Тем не менее снижение туристического потока в сочетании с возможными более низкими ПИИ по сравнению с прошлым годом представляет риск для прогнозов по росту ВВП Грузии. Это увеличит и без того большие потребности республики во внешних заимствованиях и скажется на курсе национальной валюты — лари.