МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Генеральная инспекция начала проверку действий сотрудников МВД в ходе столкновений с участниками акций протеста у парламента Грузии. О начале расследования объявила и Генпрокуратура Грузии

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Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20–21 июня.

«На данном этапе расследования десять сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены», — заявил и.о. директора Центрального управления уголовной полиции Мамука Челидзе, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы МВД.

В действиях двоих полицейских уже выявлены признаки совершения уголовного правонарушения, материалы на них будут направлены в Генпрокуратуру.

Последняя также заявила в понедельник о начале следствия по факту возможного превышения полицейскими своих полномочий при применении физической силы и спецсредств. Следствие открыто по ч. 3 ст. 333 Уголовного кодекса Грузии, в случае признания виновными полицейским грозит до восьми лет лишения свободы.

В связи с началом следствия Генпрокуратура призвала всех, кто осуществлял во время акций протеста видео- или фотосъемку, поделиться сделанными записями и фотографиями, которые могут помочь установить истину.