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Протесты в Грузии ,  
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МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских
Генеральная инспекция начала проверку действий сотрудников МВД в ходе столкновений с участниками акций протеста у парламента Грузии. О начале расследования объявила и Генпрокуратура Грузии
Фото: EPA / ТАСС

Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20–21 июня.

«На данном этапе расследования десять сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены», — заявил и.о. директора Центрального управления уголовной полиции Мамука Челидзе, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы МВД.

В действиях двоих полицейских уже выявлены признаки совершения уголовного правонарушения, материалы на них будут направлены в Генпрокуратуру.

Последняя также заявила в понедельник о начале следствия по факту возможного превышения полицейскими своих полномочий при применении физической силы и спецсредств. Следствие открыто по ч. 3 ст. 333 Уголовного кодекса Грузии, в случае признания виновными полицейским грозит до восьми лет лишения свободы.

В связи с началом следствия Генпрокуратура призвала всех, кто осуществлял во время акций протеста видео- или фотосъемку, поделиться сделанными записями и фотографиями, которые могут помочь установить истину.

В МВД заверили, что готовы предоставить Генпрокуратуре все материалы, полученные в ходе собственного расследования, и выразили готовность сотрудничать со следствием.

Массовые акции протеста начались в Грузии 20 июня на фоне визита российской делегации, которую возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Прибывшие в Тбилиси российские парламентарии приняли участие в прошедшем в грузинском парламенте заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В ходе этого мероприятия Гаврилов сел в кресло спикера, что возмутило местную оппозицию.

Участники акций протеста потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который заявил об уходе со своего поста 21 июня. Наиболее многочисленные митинги прошли 20 и 21 июня. Для разгона демонстрантов полиция использовала водометы и резиновые пули. Во время столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по информации Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, из них 80 — полицейские.

В понедельник, 24 июня, власти объявили о новых уступках оппозиции, в частности о готовности пересмотреть избирательное законодательство. Однако протестующие намерены продолжать добиваться отставки главы МВД Георгия Гахарии. «Без отставки Гахарии ни о каком диалоге оппозиции с властями об изменении избирательной системы быть не может», — заявила один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили (цитата по Apsny.ge).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Грузия
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