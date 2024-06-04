Байден не исключил использование военной силы США для защиты Тайваня

Байден ранее обещал защищать Тайвань в случае вторжения Китая. По его словам, США не стремятся к независимости острова, но будут его поддерживать

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США могут использовать свои военные силы в случае нападения Китая на Тайвань, заявил в интервью журналу Time американский президент США Джо Байден.

«Не исключаю использование военной силы США. [Но] существует разница между развертыванием [военных] на земле и использованием возможностей воздушных и военно-морских сил», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Байден отметил, что заверил китайские власти в отсутствии стремления к независимости Тайваня, но при этом поддержка острову будет оказываться. В 2021 году американский лидер говорил, что США будут защищать Тайвань при нападении со стороны Китая.

В этом году исполняется 45 лет с момента принятия американского закона «Об отношениях с Тайванем» (был принят после установления дипотношений с Китаем), который стал основой военной поддержки Вашингтоном Тайбея. На Тайване в этом году сменился президент, им стал Лай Циндэ. В конце мая он принял делегацию американских конгрессменов, поблагодарил США за помощь и пообещал углублять сотрудничество с ними.

В начале июня глава китайского Минобороны Дун Цзюнь предупредил, что тот, кто пытается отделить Тайвань от Китая, будет «разбит на куски и самоуничтожится». Поставляя оружие острову, внешние силы «подвергают Тайвань опасности», сказал Дун.

В США допускали, что Пекин может попытаться восстановить контроль над отколовшимся регионом силовым путем. В сентябре 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Полгода спустя глава ЦРУ Уильям Бернс сказал, что руководство Китая может сомневаться в том, удастся ли совершить это вторжение.

Глава Совета национальной безопасности острова Веллингтон Ку говорил в конце прошлого года, что Китай вряд ли сможет осуществить военное вторжение на Тайвань в ближайшие несколько лет.