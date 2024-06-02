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В КНР сравнили независимость Тайваня с «поеданием салями по кусочкам»

Глава Минобороны Китая: внешние силы толкают Тайвань к опасной ситуации
Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь предупредил, что тот, кто пытается отделить Тайвань от КНР, будет «разбит на куски и самоуничтожится»
Фото: Elizabeth Dalziel / Getty Images
Фото: Elizabeth Dalziel / Getty Images

Главы Минобороны Китая Дун Цзюнь предупредил, что тот, кто пытается отделить Тайвань от Китая, будет «разбит на куски и самоуничтожится». Об этом он сказал на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, его слова приводит RTHK.

Дун Цзюнь обвинил правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию в «декитайизации». Министр отметил, что внешние силы используют метод «поедания салями по кусочкам», «продолжая выхолащивать принцип «одного Китая», штампуя законопроекты, связанные с Тайванем, упорствуя в продажах оружия Тайваню». Они хотят использовать остров, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией, для сдерживания КНР, чем «подвергают Тайвань опасности».

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Лай Циндэ

Дун Цзюнь подчеркнул, что Пекин всегда был привержен мирному воссоединению, но эта перспектива подрывается стремлением Тайбэя к независимости, а также силами извне. Китайская армия «всегда была несокрушимой и мощной силой» и предпримет «своевременные и решительные действия», чтобы обуздать силы, выступающие за независимость Тайваня, и «гарантировать, что эти усилия никогда не увенчаются успехом», пригрозил он.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

Минобороны КНР уже заявляло, что руководство Тайваня подходит к «опасному порогу войны» из-за «открытой пропаганды теории двух государств». «Это настоящая игра с огнем, а те, кто играет с огнем, сами себя поджигают», — говорили там.

На Тайване в мае состоялась инаугурация нового президента Лай Циндэ. Пекин предупреждал, что его избрание будет трактоваться как выбор в пользу войны.

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Теги
Елена Чернышова
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