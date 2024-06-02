В КНР сравнили независимость Тайваня с «поеданием салями по кусочкам»

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь предупредил, что тот, кто пытается отделить Тайвань от КНР, будет «разбит на куски и самоуничтожится»

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Главы Минобороны Китая Дун Цзюнь предупредил, что тот, кто пытается отделить Тайвань от Китая, будет «разбит на куски и самоуничтожится». Об этом он сказал на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, его слова приводит RTHK.

Дун Цзюнь обвинил правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию в «декитайизации». Министр отметил, что внешние силы используют метод «поедания салями по кусочкам», «продолжая выхолащивать принцип «одного Китая», штампуя законопроекты, связанные с Тайванем, упорствуя в продажах оружия Тайваню». Они хотят использовать остров, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией, для сдерживания КНР, чем «подвергают Тайвань опасности».

Дун Цзюнь подчеркнул, что Пекин всегда был привержен мирному воссоединению, но эта перспектива подрывается стремлением Тайбэя к независимости, а также силами извне. Китайская армия «всегда была несокрушимой и мощной силой» и предпримет «своевременные и решительные действия», чтобы обуздать силы, выступающие за независимость Тайваня, и «гарантировать, что эти усилия никогда не увенчаются успехом», пригрозил он.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

Минобороны КНР уже заявляло, что руководство Тайваня подходит к «опасному порогу войны» из-за «открытой пропаганды теории двух государств». «Это настоящая игра с огнем, а те, кто играет с огнем, сами себя поджигают», — говорили там.

На Тайване в мае состоялась инаугурация нового президента Лай Циндэ. Пекин предупреждал, что его избрание будет трактоваться как выбор в пользу войны.