Новый президент Тайваня рассказал, что ждет от отношений с США

Лай Циндэ принял на острове делегацию американских конгрессменов впервые после своего избрания. Он заявил, что Тайвань будет развивать сотрудничество с США и укреплять свою оборону

Новый президент Тайваня Лай Циндэ принял на острове делегацию конгресса США и заявил о планах углублять сотрудничество с Вашингтоном и другими партнерами со схожими идеалами, передает портал Newtalk.

Инаугурация Лая прошла неделю назад, 20 мая. Это первый визит представителей США после его формального вступления в должность. В состав американской делегации вошли глава комитета палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, конгрессмены Джо Уилсон, Энди Барр, Крисси Хулахан и др.

На встрече с ними тайваньский президент заявил, что высоко ценит концепцию президента Рональда Рейгана (1981–1989) «мир через силу» и что Тайвань будет укреплять потенциал собственной обороны. Он также отметил, что в этом году исполняется 45 лет с момента принятия американского закона «Об отношениях с Тайванем» (был принят после установления дипотношений с КНР), который стал основой военной поддержки Вашингтоном Тайбея. Кроме того, Лай поблагодарил власти США за принятие в апреле закона о дополнительном финансировании для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также он выразил надежду на решение проблем двойного налогообложения между Тайбеем и Вашингтоном, продвижение двусторонних инвестиций и промышленное партнерство.

«США будут продолжать поддерживать нашего верного партнера и работать над сохранением статус-кво по ту сторону Тайваньского пролива», — сказано в заявлении Маккола перед визитом.

Во время речи на инаугурации Лай сказал, что ожидает от Китая признания независимости Тайваня, и предостерег, что Тайбэй не пойдет на уступки в вопросах своей свободы и демократии. В канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР заявили, что независимость Тайбэя и мир в Тайваньском проливе — вещи несовместимые.

США формально считают Тайвань частью КНР и придерживаются принципа «одного Китая», однако активно предоставляют острову военную помощь, что вызывает критику Пекина. Глава МИД КНР Ван И говорил, что если США хотят мира в Тайваньском проливе, то должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать независимость Тайваня.