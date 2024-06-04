Канада ввела санкции против Азарова, Пшонки и Табачника

Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год. При нем подписали харьковские соглашения, которые регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России

Николай Азаров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Канада ввела санкции против десяти украинцев, связанных, как считают в Оттаве, с российскими властями, в том числе против бывшего премьера Украины Николая Азарова. Список опубликован на сайте правительства Канады.

В реестре также появился Алексей Николаевич Азаров — сын экс-премьера.

Также в список попали:

бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем,

экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник,

бывший председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко,

бывшая министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева,

экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев,

украинский предприниматель Сергей Курченко,

а также бывший глава МВД Виталий Захарченко.

Министры, генпрокурор и глава администрации президента работали в правительстве Виктора Януковича.

Нынешние власти Украины преследуют их по разным статьям, в том числе за госизмену и хищение государственного имущества.

В октябре 2021 года киевский суд заочно арестовал Николая Азарова, подозреваемого в государственной измене по предварительному сговору с группой лиц. По версии следствия, он действовал в интересах России при разработке харьковских соглашений, которые были подписаны 27 апреля 2010 года и регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России.

Согласно договоренностям Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Сам Азаров назвал эти обвинения «абсолютно нелепыми». По его мнению, таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается расправиться с оппонентом.

На родине против Виктора Пшонки завели несколько уголовных дел, в том числе о присвоениях, злоупотреблении властью или влиянием. Его сына, который был членом «Партии регионов» Януковича (суд запретил ее деятельность в феврале 2023 года), подозревают в хищениях. Пшонка считает обвинения сфабрикованными.

После Евромайдана 2014 года бизнесмен Сергей Курченко переехал в Белоруссию, а затем в Москву. По данным Службы безопасности Украины, предприниматель получил российское гражданство в нарушение украинского законодательства. Как заявил Брюссель, Курченко взял под свой контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе.

За десять лет Канада ввела санкции в отношении более 3 тыс. физических и юридических лиц России, Украины, Белоруссии и Молдавии за нарушение украинской территориальной целостности.

В последний раз Оттава ввела санкции против шести российских компаний 21 мая. В список вошли руководители предприятий, в частности гендиректор судоходной компании «Азиа» Владимир Шастин и руководитель авиационного предприятия «224-й летный отряд» Владимир Михейчик. Их организации также попали под ограничения.