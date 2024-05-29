Канада разрешила Киеву использовать оружие для ударов по России

МИД Канады: у Украины нет ограничений на использование передаваемого ей оружия

По словам главы МИД Канады, союзникам Украины нужно быть «прогрессивнее» в вопросе ограничений использования их оружия для ударов по России. В Кремле заявляли, что у Путина и военных есть ответ на такие действия Запада

Мелани Жоли (Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Канады не ограничивают Украину в использовании передаваемых ей вооружений, заявила глава МИД страны Мелани Джоли. Об этом она сказала на брифинге во время визита Швеции.

«В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину», — отметила министр. По ее словам, западные страны должны занять «прогрессивную позицию» в этом вопросе, поскольку Россия «красных линий не придерживается».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения, назвав возможные удары по российской территории самообороной.

Не все участники альянса разделили позицию Столтенберга. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. По его словам, Украине поставляются вооружения по четким правилам, которые были согласованы и работают. Шольц подчеркнул, что цель его политики в отношении конфликта — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на такие действия «знают наши военные» и верховный главнокомандующий, то есть глава государства Владимир Путин.