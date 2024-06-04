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Политика ,  
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В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе

Экс-замглавы Госдепа объяснила размещение ядерного оружия США в Европе
Размещение американского ядерного оружия в Европе соответствовало ДНЯО и не позволило странам континента обзавестись своим ядерным оружием, заявила экс-замглавы Госдепа. Россия считает, что это идет вразрез с положениями договора

Размещение американского ядерного оружия в странах Европы соответствовало положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и позволило не развернуть такие вооружения европейским странам, заявила «РИА Новости» экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер. Она работала в Госдепе в 2014–2016 годах.

«США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружения в рамках миссии по расширенному сдерживанию. Эта миссия происходит из переговоров по ДНЯО в 1960-х, когда СССР был очень обеспокоен по поводу стран НАТО, в особенности Германии, которые разрабатывали и размещали свою программу ядерного оружия», — сказала она. Она добавила, что в НАТО ДНЯО рассматривают как договор о нераспространении в Европе, множество членов блока из-за него не смогли обрести свое ядерное оружие.

Ядерное оружие США размещается в странах НАТО в Европе с 1950-х, сам альянс ядерным оружием не обладает. Такой шаг рассматривали как подготовку ответа на случай, если начнется масштабный конфликт со странами Варшавского договора во главе с СССР.

Ядерное оружие хранится на авиабазах Авиано и Геди (Италия), Бюхель (Германия), Инджирлик (Турция), Кляйне Брогель (Бельгия) и Фолькель (Нидерланды). Здесь размещено нестратегическое ядерное оружие — около 100 бомб свободного падения B61 (всего их у США около 200).

Глава МИД России Сергей Лавров в марте 2022-го говорил, что считает неприемлемым размещение американского ядерного оружия в Европе. По его словам, это идет «вразрез с основополагающими положениями» ДНЯО.

Ссылаясь на наличие американского ядерного оружия в Европе, Россия в прошлом году решила разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, которая подписала ДНЯО.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 года, его участником является 191 государство (исходя из числа членов ООН — 193, это почти все страны мира). Страны, не обладающие ядерным оружием, взяли на себя обязательства не производить и не приобретать его. Те государства, у которых есть ядерное оружие, обязались не помогать и не побуждать другие государства к его производству или приобретению.

Канцлер Германии Олаф Шольц в мае исключил появление ядерного оружия у ЕС. Своим ядерным оружием в Союзе обладает только Франция. Среди стран Европы ядерное оружие есть также у Великобритании.

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