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Политика ,  
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Госдепартамент ответил Лаврову на слова о ядерном оружии в Корее

Лавров заподозрил США в планах разместить ядерное оружие в Азии. Госдепартамент заверил, что таких намерений нет, и выдвинул встречные обвинения в «бряцании»
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

США не планируют передислоцировать ядерное оружие на Корейский полуостров, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель на брифинге с журналистами, передает Yonhap.

«Позвольте мне просто сказать, что в настоящее время США не считают необходимым возвращение ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион», — сказал он и отметил, что, по его мнению, власти России занимаются «безрассудным бряцанием ядерным оружием», говоря о его применении или занимаясь его размещением.

Так Патель прокомментировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который пообещал ответ со стороны Москвы в случае размещения американского ядерного оружия в Азии. По его мнению, Вашингтон вышел из Договора о ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы иметь возможность размещать подобное оружие на новых территориях, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Политика
Фото:Junko Kimura / Getty Images

В апреле США направили на Филиппины ракетный комплекс средней дальности Typhon (до 1,6 тыс. км) для участия в совместных учениях, что вызвало беспокойство в Китае. Разработка таких комплексов была запрещена по Договору о ДРСМД.

ДРСМД подписали США и СССР в 1987 году, договор касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500–1000 км (меньшая) и 1000–5500 км (средняя) и предполагал ликвидацию таких видов ракет и отказ от производства и испытания новых РСМД.

В 2007 году российская сторона обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002 году), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора. Но при этом Москва ввела односторонний мораторий на РСМД.

Прошлой весной США и Южная Корея договорились о новом шаге для сдерживания северокорейской ядерной угрозы: американские атомные подводные лодки будут периодически причаливать к южнокорейским портам. «Ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, предпринявшего такие действия», — пообещал тогда Байден.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в последние месяцы ужесточил риторику в отношении Южной Кореи. Он потребовал от армии «как никогда» готовиться к войне.

Американские власти опасаются, что в преддверии ноябрьских выборов президента США власти Северной Кореи могут дестабилизировать военную ситуацию на полуострове, выяснил NBC. В Вашингтоне полагают, что так северокорейская сторона задумала показать, будто первый срок Байдена был чередой кризисов вкупе с конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Южная Корея ядерное оружие США Госдепартамент США Азиатско-Тихоокеанский регион
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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