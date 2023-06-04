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Штаб Хейли назвал оговоркой фразу о необходимости дружить с Россией

Кандидат в президенты Хейли назвала Россию среди стран, с которыми США нужно подружиться
В штабе соперницы экс-президента Дональда Трампа в президентской гонке заявили, что она оговорилась, назвав Россию. «Никто не был жестче по отношению к России, чем Никки Хейли», — сказали там
Никки Хейли
Никки Хейли (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, в феврале вступившая в президентскую гонку, предложила Вашингтону объединиться с неевропейскими странами, включая Россию, для укрепления глобальной безопасности, об этом она сказала в интервью WMUR-TV, сообщает AP.

Отвечая на вопрос, каким регионам, по ее мнению, Соединенные Штаты должны уделить больше внимания, Хейли, соперница экс-президента Дональда Трампа в гонке, назвала государства «арабского мира», которые могут противодействовать Ирану вместе с Вашингтоном. «Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, что нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами», — считает кандидат.

Затем США, по ее мнению, нужно сосредоточиться на других союзниках, помимо европейцев, чтобы у них было «больше друзей». «Нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем», — перечислила она.

Однако в штабе Хейли заявили, что она оговорилась, назвав Россию. «Никто не был жестче по отношению к России, чем Никки Хейли», — сказали там AP.

Сама кандидат в комментарии для агентства назвала Москву врагом. «Они хотят уничтожить нас и наших союзников, им нельзя доверять», — убеждена она.

В 2019 году Хейли говорила, что США никогда не будут дружить с Россией и не смогут доверять ей «ни при каких обстоятельствах». «Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт», — подчеркивала экс-постпред.

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Теги
Елена Чернышова
Никки Хейли Россия США
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