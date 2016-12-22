Хейли исключила для США и России возможность «стать друзьями»

Отношения между США и Россией никогда не станут «дружескими», заявила постпред США в ООН Никки Хейли, слова которой приводит телеканал CBN.

Она отметила, что США «не доверяют России и никогда не будут» «Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт», — сказала Хейли.

Постпред США также отметила, что «нет разницы», сидит ли президент США напротив «северокорейского диктатора или Владимира Путина: это приходится делать». «Без таких встреч невозможно наладить коммуникацию с другой стороной», — объяснила Хейли.

На прошлой неделе в Хельсинки состоялась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней лидеры обсудили вопросы российско-американских отношений, в частности, ситуацию в Сирии и на Украине. Позже стало известно, что Путин предложил Трампу совместную работу по восстановлению инфраструктуры в Сирии и возвращению беженцев в страну, а также выступил с инициативой проведения референдума на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины (самопровозглашенные ДНР и ЛНР). Последнее предложение раскритиковали представители украинских и американских властей. В американской прессе и политических кругах осудили Трампа за «слишком мягкую» позицию по отношению к Путину.

О каких-то новых конкретных решениях по результатам саммита не сообщалось, кроме намерения Трампа пригласить Путина на встречу в Вашингтон. Дата этого визита пока не называлась.