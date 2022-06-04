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Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе и падении уровня жизни

Глава МИД Лавров: в Европе растет инфляция и появляются «новые бедные»
Страны Европы сталкиваются с ухудшением уровня жизни и ростом инфляции, увеличением числа бедных людей, заявил Лавров. Он обвинил власти Германии в том, что они направляют деньги Украине вместо того, чтобы поддержать своих граждан

В европейских странах растет инфляция, ухудшается уровень жизни, и замедляется экономический рост, а некоторым европейцам грозит нищета — появилось даже понятие «новые бедные», заявил министр иностранных дел России Сергей Ларов в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» (РТРС).

«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», — сказал он.

При этом, отметил министр, власти направляют десятки миллиардов долларов и евро на закупку вооружений для Украины.

«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны, — добавил Лавров.

Путин спрогнозировал инфляцию до 15% к концу года
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В марте, после начала военной операции России на Украине и введенных Европой санкций против компаний, банков, Центробанка, импорта и экспорта, инфляция в еврозоне достигла 7,5% в годовом исчислении, сообщал Евростат. Это значение стало максимальным с момента введения евро. Это произошло при том, что целевой показатель инфляции Европейского центрального банка составляет 2%.

На тот момент, рост потребительских цен в еврозоне бил рекорды пятый месяц подряд. Самый большой рост цен в марте Евростат зафиксировал на энергоносители (44,7%, в феврале — 32%), продукты, алкоголь и табак (5 против 4,2% в феврале), услуги (2,7 против 2,5% в феврале). Самый высокий уровень инфляции оказался в Литве — 15,6%, а самый низкий на Мальте — 4,6%.

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В середине мая Financial Times подсчитала, что из-за энергозависимости от России треть государств Евросоюза столкнулись с большим ростом инфляции.
Самый сильный скачок цен произошел в Эстонии, где за год потребительские цены выросли на 19%. В число лидеров по этому показателю вошли: Литва — 16,8%. Болгария — 14,4%, Чехия — 14,2%, Румыния — 13,8%, Латвия — 13%, Польша — 12,4%, Словакия — 11,7%. В Германии инфляция в годовом выражении по итогам мая достигла 7,9%, сообщало Федеральное статистическое ведомство. Для страны этот показатель стал рекордным за 50 лет.

Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян
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Фото:Митя Алешковский / ТАСС

4 июня глава аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф предсказал, что из-за запрета на ввоз нефти из России, который Евросоюз ввел в рамках шестого пакета санкций, рост инфляции в странах Европы продолжится, это ударит по европейским потребителям и предприятиям.

Между тем, в России инфляция из-за военных действий на Украине и последовавших санкций поднялась до 17,7% в мае, но к середине месяца замедлилась до 17,5%, указывало Минэкономразвития.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина, Жанна Антохина
Сергей Лавров Европа бедные уровень жизни
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