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В Германии зафиксировали рекордную почти за 50 лет инфляцию

Уровень инфляции в Германии был таким же высоким только в 1970-х годах, когда произошел нефтяной кризис. Больше всего в мае подскочили цены на энергоносители — на 38,8%
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В Германии инфляция по итогам мая в годовом выражении составила 7,9%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства. В апреле годовая инфляция составляла 7,4%.

«В последний раз инфляция была такой же высокой, как в мае 2022 года, зимой 1973–1974 годов», — сообщило статистическое ведомство, указав, что тогда это было связано с нефтяным кризисом.

В мае по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Германии выросли на 0,9%.

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Как отметили в ведомстве, значительно на уровень инфляции повлияли цены на энергоносители — они подскочили на 38,3% в годовом выражении. Цены на продукты питания выросли на 11,1%. Рост цен на услуги по сравнению с апрелем (3,2%) замедлился до 2,9%.

При этом по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) потребительские цены в Германии ускорили рост до 8,7% в мае.

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В апреле вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор предупредил, что в течение года уровень инфляции в Германии будет составлять 7–8%. При этом, если импорт энергоносителей будет ограничен еще сильнее, она может ускориться до 10%.

Financial Times писала, что треть государств — членов ЕС столкнулись с сильным ростом инфляции, в основном это страны Прибалтики и Восточной Европы. Одним из ключевых факторов, определяющих рост потребительских цен, стала энергозависимость государства от России. Среди лидеров стран по ускорению инфляции газета назвала Эстонию (19%), Литву (16,8%), Болгарию (14,4%), Чехию (14,2%), Румынию (13,8%).

 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Инфляция Экономика Германия рост цен
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