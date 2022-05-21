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FT назвала лидеров по росту инфляции из-за энергозависимости от России

FT: Эстония, Литва и Болгария стали лидерами по росту инфляции в Евросоюзе
Рост потребительских цен зафиксировали треть стран-членов Евросоюза; в первую пятерку вошли Эстония, Литва, Болгария, Чехия и Румыния
Фото: Zygimantas Gedvila / imago / Global Look Press
Фото: Zygimantas Gedvila / imago / Global Look Press

Треть государств-членов Евросоюза столкнулась с сильным ростом инфляции, сильнее всего это коснулось стран Балтии и Восточной Европы, сообщает Financial Times.

Как пишет газета, ключевым, но не единственным фактором, определяющим, как выросли потребительские цены после начала российской военной операции на Украине, санкций и резкого роста цен на ископаемое топливо, стала степень энергетической зависимости страны от России.

«По мере того, как экономический рост и рынки труда восстанавливаются после кризиса, вызванного коронавирусом, а цены на энергоносители стремительно растут, европейская инфляция бьет новые рекорды», — цитирует газета экономиста UBS Анну Титареву.

FT узнала стоимость отказа ЕС от российских энергоносителей
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Согласно инфографике, которую приводит FT, среди членов ЕС наиболее сильный рост инфляции наблюдается в Эстонии, где за год потребительские цены выросли на 19%. В число других стран-лидеров по этому показателю вошли:

  • Литва — 16,8%;
  • Болгария — 14,4%;
  • Чехия — 14,2%;
  • Румыния — 13,8%;
  • Латвия — 13%;
  • Польша — 12,4%;
  • Словакия — 11,7%.

В Турции, которая с 1999 года имеет статус кандидата в члены Евросоюза, зафиксирован самый высокий уровень инфляции — 70%. К росту цен привели обвал курса лиры и последствия боевых действий на Украине, пишет FT.

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Газета сообщает со ссылкой на данные Eurostat за 2020 год, что до недавнего времени почти весь импорт энергоносителей в Литву приходился на Россию, в Словакии и Греции доля России в поставках составляла почти 50%. В апреле Вильнюс первым в Евросоюзе отказался от российского газа, а 22 мая страна намерена прекратить импортировать из России электричество.

Еврокомиссия представила новый план отказа от энергоносителей из России
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По данным Eurostat, в 2021 году на долю энергоносителей пришлось более половины общего роста инфляции в еврозоне до рекордных 7,4%.

18 мая Еврокомиссия представила план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что он будет основан на трех принципах: экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок. План рассчитан до 2027 года; по оценке Брюсселя, на его реализацию понадобится €210 млрд. FT ранее сообщала со ссылкой на подсчеты Еврокомиссии, что ЕС придется потратить дополнительно €195 млрд за следующие пять лет, чтобы отказаться от российских энергоносителей и ускорить энергопереход к более чистым источникам энергии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Инфляция Европа Евросоюз рост цен энергоносители
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